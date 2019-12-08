Александр Калягин публично признался в любви к Алисе Фрейндлих

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист России Александр Калягин поздравил в воскресенье с 85-летним юбилеем народную артистку СССР Алису Фрейндлих, признавшись в любви к великой актрисе. Это послание опубликовано на сайте СТД.

"У великой Алисы Фрейндлих - юбилей! Обычно я остерегаюсь называть даже самых выдающихся артистов великими - и слово обносилось от частого употребления не по делу, и, на мой взгляд, великих - единицы, даже не единицы, а один или два. А рядом с именем Алисы Фрейндлих слово "великая" обретает свой подлинный, истинный смысл, и кто тут может усомниться - действительно великая актриса нашего времени", - написал Калягин.

По мнению артиста, Фрейндлих "может быть фантастически красивой и не очень, молодой и старой, смешной и трагичной". "И какой бы она не предстала перед нами, ее зрителями, от нее невозможно оторвать глаз", - признается Калягин.

"Это называется - талант, и тоже в подлинном понимании, когда не нужны никакие эпитеты и объясняющие определения. И в те минуты наслаждения, которые дарит нам игра Фрейндлих, хочется только одного - чтобы они не кончались. За жизнью ее героинь можно наблюдать бесконечно, будь это на сцене, будь это на экране. И потому фильмы с участием Алисы Фрейндлих можно пересматривать десятки раз и не надоедает, и точно также спектакли, в которых она играет", - говорится в послании.

"Уважаемая, дорогая, любимая Алиса Бруновна! Я желаю вам творить еще долгие годы, хотя, правильнее сказать, я желаю себе и всем вашим почитателям еще долгие годы иметь эту возможность видеть вас на сцене и в кино, восхищаться вами, смеяться и плакать вместе с вами, и от этого становиться счастливыми", - пожелал Калягин.

"Вы знаете, как нежно, как искренне я вас люблю. Люблю как актрису совершенно уникального дарования, как восхитительного, доброго, мудрого человека. Будьте здоровы! Пусть будут здоровы все, кого вы любите. Низко вам кланяюсь", - завершил свое поздравление глава СТД.