{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Александр Калягин публично признался в любви к Алисе Фрейндлих

Председатель Союза театральных деятелей считает, что актриса "может быть фантастически красивой и не очень, молодой и старой, смешной и трагичной"

МОСКВА, 8 декабря. /ТАСС/. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) РФ, народный артист России Александр Калягин поздравил в воскресенье с 85-летним юбилеем народную артистку СССР Алису Фрейндлих, признавшись в любви к великой актрисе. Это послание опубликовано на сайте СТД.

"У великой Алисы Фрейндлих - юбилей! Обычно я остерегаюсь называть даже самых выдающихся артистов великими - и слово обносилось от частого употребления не по делу, и, на мой взгляд, великих - единицы, даже не единицы, а один или два. А рядом с именем Алисы Фрейндлих слово "великая" обретает свой подлинный, истинный смысл, и кто тут может усомниться - действительно великая актриса нашего времени", - написал Калягин.

По мнению артиста, Фрейндлих "может быть фантастически красивой и не очень, молодой и старой, смешной и трагичной". "И какой бы она не предстала перед нами, ее зрителями, от нее невозможно оторвать глаз", - признается Калягин.

"Это называется - талант, и тоже в подлинном понимании, когда не нужны никакие эпитеты и объясняющие определения. И в те минуты наслаждения, которые дарит нам игра Фрейндлих, хочется только одного - чтобы они не кончались. За жизнью ее героинь можно наблюдать бесконечно, будь это на сцене, будь это на экране. И потому фильмы с участием Алисы Фрейндлих можно пересматривать десятки раз и не надоедает, и точно также спектакли, в которых она играет", - говорится в послании.

"Уважаемая, дорогая, любимая Алиса Бруновна! Я желаю вам творить еще долгие годы, хотя, правильнее сказать, я желаю себе и всем вашим почитателям еще долгие годы иметь эту возможность видеть вас на сцене и в кино, восхищаться вами, смеяться и плакать вместе с вами, и от этого становиться счастливыми", - пожелал Калягин.

"Вы знаете, как нежно, как искренне я вас люблю. Люблю как актрису совершенно уникального дарования, как восхитительного, доброго, мудрого человека. Будьте здоровы! Пусть будут здоровы все, кого вы любите. Низко вам кланяюсь", - завершил свое поздравление глава СТД.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Лукашенко поздравил Фрейндлих с юбилеем
Президент Белоруссии назвал актрису одной из самых ярких артистических звезд современности
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС