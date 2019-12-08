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Режиссер Пол Лазарус планирует работать в России

Он уже почти два года изучает русский язык и хотел бы больше узнать о нынешнем состоянии российской киноиндустрии

НЬЮ-ЙОРК, 8 декабря. /Корр. ТАСС Наталья Славина/. Американский режиссер и продюсер, один из авторов сериала "Друзья" Пол Лазарус не исключает возможности получить работу в России как режиссер нового кинопроекта.

"У меня идут переговоры о работе в России в качестве режиссера", - сказал Лазарус в беседе с корреспондентом ТАСС на фестивале "Неделя российского кино", который проходит в Нью-Йорке.

На вопрос, имеют ли эти планы отношение к недавно подписанному премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым постановлению о рибейтах, согласно которому иностранные кинокомпании получат возможность компенсации средств, потраченных на съемки фильмов на территории РФ, Лазарус ответил отрицательно. "Нет, не об этом речь, имеется в виду обычная работа. Думаю, для начала я попробую снять пилотную серию", - заметил он.

Режиссер уже почти два года изучает русский язык и хотел бы больше узнать о нынешнем состоянии российской киноиндустрии. "К сожалению, я плохо пока ориентируюсь в российских фильмах, так как очень немногие из них переведены на английский язык, - посетовал он. - А мне главное - точно понимать, что происходит на экране, и пока еще это для меня трудновато, хотя я уже и начал двигаться в данном направлении. На протяжении почти двух лет я изучаю русский, и хотя у меня мало разговорной практики, дело идет - я уже побывал в Москве четыре раза".

Из того, что Лазарусу уже удалось посмотреть, он больше всего оценил анимационный фильм "Маша и медведь". "Я смотрю "Маша и медведь" на русском, и это тот уровень языка, который я понимаю. На мой взгляд, это просто потрясающий фильм. Когда я встречаюсь с русскими, они мне всегда говорят, что смотрят "Друзья", чтобы выучить английский, так вот я смотрю "Маша и Медведь", чтобы выучить русский", - заметил он.

"Друзья" навсегда

Мировой успех сериала "Друзья" Лазарус связывает с тем, что зрители находят в главных героях отражение себя. "Секрет столь большого интереса к этому сериалу, думаю, в том, что зрители видят в этой шестерке молодых людей себя. Ты хочешь быть таким же, как они. Когда ссоришься со своими друзьями, то так же хочешь оставаться с ними в дружеских отношениях, ведь, что бы ни случалось, эта шестерка всегда остается друзьями. Как мне кажется, это вообще всеобщее желание всего мира - все хотят оставаться друзьями при любых раскладах".

Пол Лазарус - американский сценарист, продюсер, один из режиссеров сериалов "Друзья" (Friends, 1994-2004), "Мелроуз Плэйс" (Melrose Place, 1992-1999), "Беверли-Хиллз 90210" (Beverly Hills, 90210, 1990-2000), "Она написала убийство" (Murder, She Wrote, 1984-1996) и многих других.

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