Китайская картина "Воздушный шар" завоевала главный приз II Хайнаньского кинофестиваля

САНЬЯ /Китай/, 8 декабря. /ТАСС/. Кинолента "Воздушный шар" китайского режиссера Пема Цедена признана "лучшим фильмом" II Международного кинофестиваля острова Хайнань, который прошел с 1 по 8 декабря в городе Санья (провинция Хайнань, Южный Китай). Решение жюри было озвучено в воскресенье на церемонии закрытия кинопоказа.

"Воздушный шар" получил главную награду кинофестиваля - "Золотой кокос" - позолоченную статуэтку в форме кокосовой пальмы. Награда вручалась впервые в истории кинопоказа.

Помимо лучшего фильма члены жюри под председательством французской актрисы Изабель Юппер определили лидеров в девяти категориях. Лучшим короткометражным фильмом признан "Размер вещей" колумбийского режиссера Карлоса Фелипе Монтойи, лучшим документальным - "О любви" Арчаны Фадке (Индия). Звание лучшей актрисы получила Сонам Ванмо за роль в фильме "Воздушный шар". В номинации "Лучший актер" победили сразу два артиста - Сами Буажила (фильм "Сын" Мехди Барсауи) и Рюхэй Мацуда за роль в фильме "В тени" японского кинорежиссера Отомо Кэиси.

Лучшим режиссером признана китаянка Ван Лина за ленту "Первое расставание", в номинации "Лучший сценарий" победила картина "Сын". Титул "Лучшая картина для детей" завоевал фильм "1982" Валида Муанесса, победителем в номинации "Специальный приз жюри" стала кинолента "И придет огонь" Оливера Лаше, и, наконец, награду "Лучший вклад в кинематограф" (оценивает работу костюмеров, визажистов, звукорежиссеров и других задействованных в создании картины специалистов) получила "Белая змея" китайского режиссера Чжан Сяньфэна.

Помимо Изабель Юппер в состав жюри вошли американский кинорежиссер, сценарист Абель Феррара, китайская актриса Цзян Вэньли, македонский кинорежиссер и сценарист Милчо Манчевски, китайский актер Чэнь Сычэн, режиссер из Индии Аруна Васудев, а также французский журналист и кинокритик Томас Сотинель.

Второй Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел с 1 по 8 декабря. Заявку на участие в кинопоказе этого года подавали почти 1,5 тыс. картин из 80 стран и регионов мира. Впервые Международный кинофестиваль острова Хайнань прошел в декабре 2018 года. Мероприятие проводится при поддержке хайнаньской администрации с одобрения отдела пропаганды Центрального комитета Коммунистической партии Китая.