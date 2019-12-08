{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Петербургский писатель Валерий Попов отметит юбилей литературным вечером в Музее Пушкина

Мероприятие пройдет в жанре импровизации

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Один из ведущих российских прозаиков Валерий Попов, возглавляющий Союз писателей Санкт-Петербурга, отметит в воскресенье свое 80-летие литературным вечером во Всероссийском музее Александра Пушкина. Уже само место проведения торжества он считает большим подарком к юбилею.

"Вечер пройдет в жанре импровизации. Уже вся жизнь моя - занимательные сюжеты. Буду выбирать их по ходу действия". - сказал ТАСС Валерий Попов, чей юбилейный год оказался на редкость плодотворным. В "Новом мире" напечатана повесть "Моя история родины", в последнем номере этого года в журнале "Звезда" выходит повесть "Мы не рабы". "Сделаны три книги, но ни одна к юбилею не вышла. Видимо, издатели уверены в моем долголетии, и это вселяет оптимизм" - с улыбкой говорит юбиляр.

Хотя первая книга Валерия Георгиевича вышла полвека назад, он считает, что его литературный стаж - не 50, а все 80 лет. На вопрос, что такое - быть писателем в России, юбиляр ответил: "У писателя нет начальства! Это позволяет развить все, что дала природа, все его прихоти - драгоценны. В копилке истории оказываются редчайшие экземпляры уникальнейших личностей". Говоря о своем ощущении времени, Валерий Попов признался, что "оно не совпадает с условными единицами - год, тысячелетие, восьмидесятилетие, солидаризируясь со строчками Бориса Пастернака: "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" - вот это правильный подход. Конечно, у писателя есть свои этапы - но узнать о них можно, лишь прочитав его книги".

Близок писателю и знаменитый девиз Юрия Олеши - "Ни дня без строчки!". "Только сев за стол, я становлюсь всемогущ, все невзгоды (если они не нужны для сюжета) улетают, как сон. А если нужны, пригождаются - то вызывают уже восторг. И кончается он только вместе с жизнью, не раньше", - таким мироощущением творческого бытия отличается этот мастер, для которого каждый день - это неповторимое событие.

О писателе

Прозаик и кинодраматург Валерий Попов по первой профессии - инженер-электротехник. Он вошел в литературу в конце 60-х годов прошлого века, обратив на себя внимание читателей неповторимой авторской интонацией. Его перу принадлежат такие книги, как "Жизнь удалась!", "Нормальный ход", "Праздник ахинеи", "Любовь тигра", "Грибники ходят с ножами", "Будни гарема", "Горящий рукав", "Сон, похожий на жизнь", "Третье дыхание", "Комар живет, пока поет", "Плясать до смерти", "Ты забыла свое крыло", "За грибами в Лондон".

В серии "ЖЗЛ" ("Жизнь замечательных людей") вышли его книги "Дмитрий Лихачев", "Довлатов", "Зощенко". Произведения петербуржца переведены на английский, венгерский, немецкий, польский, чешский языки. Последние крупные переводы появились на китайском и албанском языках.

Писатель является президентом Санкт-Петербургского ПЕН-клуба. В числе его наград - орден Дружбы, Премия правительства РФ, знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".

Теги
РоссияСанкт-Петербург
Реклама на ТАСС
На выставке в Екатеринбурге обнаженных женщин на картинах заклеили стикерами
Картины заклеили из-за соблюдения возрастного ценза
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС