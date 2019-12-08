Петербургский писатель Валерий Попов отметит юбилей литературным вечером в Музее Пушкина

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 декабря. /Корр. ТАСС Олег Сердобольский/. Один из ведущих российских прозаиков Валерий Попов, возглавляющий Союз писателей Санкт-Петербурга, отметит в воскресенье свое 80-летие литературным вечером во Всероссийском музее Александра Пушкина. Уже само место проведения торжества он считает большим подарком к юбилею.

"Вечер пройдет в жанре импровизации. Уже вся жизнь моя - занимательные сюжеты. Буду выбирать их по ходу действия". - сказал ТАСС Валерий Попов, чей юбилейный год оказался на редкость плодотворным. В "Новом мире" напечатана повесть "Моя история родины", в последнем номере этого года в журнале "Звезда" выходит повесть "Мы не рабы". "Сделаны три книги, но ни одна к юбилею не вышла. Видимо, издатели уверены в моем долголетии, и это вселяет оптимизм" - с улыбкой говорит юбиляр.

Хотя первая книга Валерия Георгиевича вышла полвека назад, он считает, что его литературный стаж - не 50, а все 80 лет. На вопрос, что такое - быть писателем в России, юбиляр ответил: "У писателя нет начальства! Это позволяет развить все, что дала природа, все его прихоти - драгоценны. В копилке истории оказываются редчайшие экземпляры уникальнейших личностей". Говоря о своем ощущении времени, Валерий Попов признался, что "оно не совпадает с условными единицами - год, тысячелетие, восьмидесятилетие, солидаризируясь со строчками Бориса Пастернака: "Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?" - вот это правильный подход. Конечно, у писателя есть свои этапы - но узнать о них можно, лишь прочитав его книги".

Близок писателю и знаменитый девиз Юрия Олеши - "Ни дня без строчки!". "Только сев за стол, я становлюсь всемогущ, все невзгоды (если они не нужны для сюжета) улетают, как сон. А если нужны, пригождаются - то вызывают уже восторг. И кончается он только вместе с жизнью, не раньше", - таким мироощущением творческого бытия отличается этот мастер, для которого каждый день - это неповторимое событие.

О писателе

Прозаик и кинодраматург Валерий Попов по первой профессии - инженер-электротехник. Он вошел в литературу в конце 60-х годов прошлого века, обратив на себя внимание читателей неповторимой авторской интонацией. Его перу принадлежат такие книги, как "Жизнь удалась!", "Нормальный ход", "Праздник ахинеи", "Любовь тигра", "Грибники ходят с ножами", "Будни гарема", "Горящий рукав", "Сон, похожий на жизнь", "Третье дыхание", "Комар живет, пока поет", "Плясать до смерти", "Ты забыла свое крыло", "За грибами в Лондон".

В серии "ЖЗЛ" ("Жизнь замечательных людей") вышли его книги "Дмитрий Лихачев", "Довлатов", "Зощенко". Произведения петербуржца переведены на английский, венгерский, немецкий, польский, чешский языки. Последние крупные переводы появились на китайском и албанском языках.

Писатель является президентом Санкт-Петербургского ПЕН-клуба. В числе его наград - орден Дружбы, Премия правительства РФ, знак "За заслуги перед Санкт-Петербургом".