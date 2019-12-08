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Год театра в России

Итоги Года театра подведут на форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" в Москве

В рамках Года театра в 2019 году прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включала 15 ключевых мероприятий

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Заключительный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" пройдет в Театральном центре Союза театральных деятелей "На Страстном" в Москве 9-10 декабря. Основной темой станут итоги Года театра, сообщили ТАСС в пресс-службе форума.

"В Год театра Союз театральных деятелей Российской Федерации совместно с Министерством культуры Российской Федерации провел театральные форумы "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" во всех федеральных округах. Руководители театров и органов культуры, творческие и административные работники театров и театральных учебных заведений, деятели отечественного театрального искусства, руководители регионов, полномочные представители президента РФ в федеральных округах на этих Форумах обсудили самые актуальные вопросы сохранения и развития театрального искусства в РФ", - рассказали в пресс-службе.

На заключительном форуме, который состоится в Москве, соберутся не только представители Центрального федерального округа, но и всей России. Планируется, что в мероприятии примут участие министр культуры РФ Владимир Мединский, заместитель министра культуры РФ Павел Степанов, генеральный директор Большого театра Владимир Урин, директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок, ректор ГИТИСа Григорий Заславский и другие деятели.

Председатель Союза театральных деятелей РФ Александра Калягин выступит с докладом "Итоги Года театра в России". Также на форуме пойдет речь о Концепции долгосрочного развития театрального дела в Российской Федерации на период до 2030 года и пройдет презентация результатов Всероссийского социологического опроса "Театр и зритель в предлагаемых обстоятельствах", проведенного Государственным институтом искусствознания в партнерстве с СТД РФ, региональными отделениями СТД РФ, Институтом экономики РАН, Школой-студией МХАТ.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России был объявлен Годом театра. В его рамках прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включала 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых стали VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМединский, Владимир РостиславовичРоссияКалягин, Александр АлександровичГод театра в России
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