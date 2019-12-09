NYT: в США из-за ажиотажа прекратили показ инсталляции с бананом за $120 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство художественной галереи в Майами-Бич (штат Флорида) в воскресенье приняло решение из-за слишком большого интереса публики прекратить показ инсталляции с бананом стоимостью $120 тыс. Об этом сообщила газета The New York Times.

Речь идет о работе итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант". Она является образцом современного искусства и представляет собой закрепленный серебристой клейкой лентой на белой стене банан. Стоимость инсталляции составляет $120 тыс., она была доступна для приобретения. Ранее у Каттелана трижды покупали другие версии данной работы за суммы от $120 тыс. до $150 тыс. "Комедиант" и другие произведения искусства были представлены на международной выставке Art Basel. Она проходила в Майами-Бич в период с 5 по 8 декабря.

В галерее отметили, что приняли решение прекратить публичный показ в последний день проведения выставки по соображениям безопасности. Как уточнили представители художественного музея, из-за ажиотажа, который вызвала работа Каттелана, в галерее пришлось дежурить охранникам, однако и они не смогли контролировать толпы посетителей. Проход по помещениям, в которых проводили выставку, был затруднен, возникла опасность как для "Комедианта", так и для других произведений искусства.

Одной из причин ажиотажа стал инцидент, произошедший в субботу. Американский художник Дэвид Датуна подошел к инсталляции, отклеил банан от стены и съел. Видеозапись он разместил в Instagram. Датуна пояснил, что его поступок следует считать акцией под названием "Голодный художник". "Мне нравится искусство Маурицио Каттелана и эта его инсталляция. Она была очень вкусной", - написал он в соцсети.