{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

NYT: в США из-за ажиотажа прекратили показ инсталляции с бананом за $120 тыс.

Одной из причин повышенного внимания публики стал инцидент, произошедший в субботу. Американский художник Дэвид Датуна подошел к инсталляции, отклеил банан от стены и съел

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство художественной галереи в Майами-Бич (штат Флорида) в воскресенье приняло решение из-за слишком большого интереса публики прекратить показ инсталляции с бананом стоимостью $120 тыс. Об этом сообщила газета The New York Times.

Речь идет о работе итальянского художника Маурицио Каттелана под названием "Комедиант". Она является образцом современного искусства и представляет собой закрепленный серебристой клейкой лентой на белой стене банан. Стоимость инсталляции составляет $120 тыс., она была доступна для приобретения. Ранее у Каттелана трижды покупали другие версии данной работы за суммы от $120 тыс. до $150 тыс. "Комедиант" и другие произведения искусства были представлены на международной выставке Art Basel. Она проходила в Майами-Бич в период с 5 по 8 декабря.

В галерее отметили, что приняли решение прекратить публичный показ в последний день проведения выставки по соображениям безопасности. Как уточнили представители художественного музея, из-за ажиотажа, который вызвала работа Каттелана, в галерее пришлось дежурить охранникам, однако и они не смогли контролировать толпы посетителей. Проход по помещениям, в которых проводили выставку, был затруднен, возникла опасность как для "Комедианта", так и для других произведений искусства.

Одной из причин ажиотажа стал инцидент, произошедший в субботу. Американский художник Дэвид Датуна подошел к инсталляции, отклеил банан от стены и съел. Видеозапись он разместил в Instagram. Датуна пояснил, что его поступок следует считать акцией под названием "Голодный художник". "Мне нравится искусство Маурицио Каттелана и эта его инсталляция. Она была очень вкусной", - написал он в соцсети.

Представители галереи сообщили, что Датуна не уничтожил произведение искусства и даже не нанес ему никакого материального ущерба, поскольку "Комедиант" это идея. Вместо банана, съеденного Датуной, на стену просто прилепили новый. Организаторы выставки побеседовали с Датуной, однако не стали обращаться в полицию или предъявлять ему судебный иск.

Как пояснили в галерее, фрукт, являющийся частью инсталляции, в любом случае нужно менять, когда он портится. Каттелан, к примеру, для создания своей работы воспользовался бананом из местного магазина. Как поясняет издание, лица, которые ранее купили у Каттелана другие версии "Комедианта", фактически приобрели сертификат подлинности работы, а также инструкцию по смене фрукта.

Теги
США
Реклама на ТАСС
"Имя, не требующее комментариев и дополнений". Михаилу Пиотровскому — 75 лет
Он не артист, не скандально известный режиссер, не политик — он просто директор музея. Однако именно его имя сразу приходит на ум, когда нужно понять, что для культуры хорошо, а что плохо — и, кстати, не только для культуры
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС