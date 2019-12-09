Фестиваль национальных театров РФ будет проходить в Чечне на регулярной основе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фестиваль национальных театров России будет проходить в Чечне на регулярной основе. Первый фестиваль состоялся в Год театра и прошел с большим успехом, сообщил в понедельник председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин на заключительном форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" в Москве.

"Год театра охватил всю Россию, во всех российских регионах прошли форумы, которые мы провели совместно с Министерством культуры. Мы провели восемь форумов, и должен сказать, все они прошли успешно. Но один форум был по-настоящему особенным - в Грозном. Мы собрали там не только Северо-Кавказский регион, но и национальные театры со всей России. Даже из Якутии. Мы провели там Первый фестиваль национальных театров России", - сказал Калягин.

Форум прошел при поддержке главы Чечни Рамзана Кадырова. "[Он] предложил сделать этот фестиваль традиционным, а постоянным местом проведения определить город Грозный. И мы приняли это предложение", - сообщил Калягин.

Там же, добавил он, прошел круглый стол по проблемам развития национальных театров России. "У нас их почти 80. Участники круглого стола высказали предложение (и я его поддерживаю) - дополнить программы "Единой России" еще одной программой - <...> "Поддержка национальных театров России", - сказал Калягин.

Заключительный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" проходит в театральном центре Союза театральных деятелей "На Страстном" в Москве 9-10 декабря. Основной темой станут итоги Года театра.

В соответствии с указом президента России Владимира Путина 2019 год в России был объявлен Годом театра. В его рамках прошли масштабные международные и всероссийские мероприятия. Программа включала 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых стали VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.