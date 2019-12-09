В лонг-лист "Золотого орла" вошли 28 российских кинокартин

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фильмы "Айка", "Бык", "Текст", "Одесса", "Дылда" и еще 23 картины вошли в рекомендации экспертного совета на соискание премии "Золотой орел" в категории "Лучший игровой фильм". Об этом сообщается в понедельник на сайте киносмотра.

В рекомендательный список, в частности, вошли "Айка" Сергея Дворцевого, "Балканский рубеж" Андрея Волгина, "Бык" Бориса Акопова, "Верность" Нигины Сайфуллаевой, "Громкая связь" Алексея Нужного, "Дылда" Кантемира Балагова, "Завод" Юрия Быкова, "Одесса" Валерия Тодоровского, "Сторож" Юрия Быкова, "Т-34" Алексея Сидорова, "Текст" Клима Шипенко.

В номинации "Лучший телефильм или сериал (до 10 серий)" пока заявлены "Годунов", "Звоните ДиКаприо!", "Толя-робот" и другие, а в категории "Лучший телевизионный сериал (более 10 серий)" рекомендованы "Зорге", "Лучше чем люди", "Смерш" и другие.

После формирования рекомендательных списков экспертного совета, который возглавляет киновед Кирилл Разлогов, будет проходить первый тур голосования, после которого определят по три номинанта в каждой номинации и по пять - в номинации "Лучший игровой фильм". После второго тура голосования на торжественной церемонии, которая пройдет 24 января будущего года в первом, самом большом павильоне киностудии "Мосфильм", объявят лауреатов.