Калягин опасается дефицита актерских кадров в регионах

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Год театра не решил всех проблем театральной отрасли. Острой остается проблема дефицита молодых актерских кадров, заявил в понедельник на заключительном форуме "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" председатель Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин.

"Как вам известно, с 2019 года институты культуры в регионах лишили лицензий на учебные программы по подготовке артистов. Теперь по распоряжению Минобразования и Минкультуры подготовка артистов может осуществляться только в специализированных театральных вузах, по большей части сосредоточенных в Москве и Санкт-Петербурге. А их, во-первых, мало, во-вторых, их выпускники, как правило, не едут в регионы, а стремятся остаться в центре. Это тоже очень больная проблема - через некоторое время, причем произойдет это очень быстро, возникнет острый дефицит молодых актерских кадров", - сказал Калягин.

Другой проблемой он назвал сложившуюся систему выдвижения и присвоения почетных званий России, которая "по многим своим принципам просто абсурдна". "И я выступал об этом и в прессе, объяснял и в администрации президента РФ. Будут ли внесены изменения? Сказать однозначно "да" я не могу, но очень на это надеюсь", - сказал председатель СТД РФ.

В целом, отметил Калягин, в Год театра удалось сделать главное - "объединить практически всю театральную Россию". "Мы услышали друг друга, попытались обозначить существующие проблемы. К сожалению, их по-прежнему много, не стану обманывать ни себя, ни вас - мы их не решили в Год театра. Впрочем, на это мы и не рассчитывали, понимая, что это долгий и кропотливый труд, которым мы занимались и будем дальше заниматься", - сказал он.

Заключительный форум "Российский театр - XXI век. Новый взгляд" проходит в Театральном центре Союза театральных деятелей "На Страстном" в Москве 9-10 декабря. Основной темой станут итоги Года театра.

2019 год в России был объявлен Годом театра. Его программа включала 15 ключевых мероприятий, самыми масштабными из которых стали VIII Театральная олимпиада и Всероссийский театральный марафон.