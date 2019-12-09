Министерство культуры планирует продолжить пять спецпроектов Года театра

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Министерство культуры планирует реализовывать на постоянной основе пять спецпроектов, запущенных в рамках Года театра, в том числе Театральный марафон. Об этом в понедельник на заседании по итогам года в театральном центре "На Страстном" Союза театральных деятелей сообщил замминистра культуры Павел Степанов.

"Пять спецпроектов, созданных в рамках программы Года театра, мы тоже надеемся сделать постоянными", - сказал он.

По его словам, уже ведутся переговоры по продолжению Театрального марафона. "На совещании с Ольгой Юрьевной Голодец уже обсуждалось в том числе кросс-региональное дальнейшее наследие Театрального марафона, поскольку он показал много позитивного, доказал повышение интереса к театральному искусству", - добавил замминистра.

Театральный марафон прошел с 18 января по 12 ноября 2019 года в форме гастрольной эстафеты региональных театров и задействовал все 85 субъектов Российской Федерации - от Приморского края до Калининградской области. В нем приняло участие 93 города и 203 театра и учреждения культуры. Свыше 7 млн зрителей посетили и посмотрели онлайн-трансляцию 450 театрализованных мероприятий и спектаклей.

В соответствии с указом президента Владимира Путина 2019 год был объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.