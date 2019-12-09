Власти Москвы предложили учредить Всероссийскую олимпиаду для школьников в сфере искусства

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский предложил организовать проведение Всероссийской олимпиады для школьников по предметам в сфере искусства. Об этом он сообщил в понедельник на заседании по итогам года в театральном центре "На Страстном" Союза театральных деятелей РФ.

"Мне кажется правильным поднять вопрос о том, чтобы была Всероссийская олимпиада для школьников в области искусства со всеми правами, которые есть у олимпиад по другим предметам", - сказал он.

Кибовский напомнил, что победители всероссийских государственных олимпиад по разным предметам имеют преференции при поступлении в высшие учебные заведения. Он также добавил, что обращение об учреждении олимпиады от педагогов творческих школ было направлено в Министерство культуры РФ.