В Приамурье презентовали созданный на президентский грант аудиосборник эвенкийских сказок

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 декабря. /ТАСС/. Презентация аудиосборника эвенкийских сказок, создание которого стало возможным благодаря президентскому гранту, состоялась в Благовещенске, сообщается в понедельник на сайте регионального правительства.

Заявка по проекту "Литературно-краеведческий детский аудиосборник - "Сказки коренных народов Амурской области и не только" победила в первом конкурсе этого года Фонда президентских грантов в направлении "Поддержка проектов в области культуры и искусства". На реализацию авторы проекта получили около 500 тыс. рублей. Проект инициировала Ассоциация творческих работников Амурской области.

"В столице Приамурья впервые презентовали литературно-краеведческий детский аудиосборник - "Сказки коренных народов Амурской области и не только". Его создали на деньги Фонда президентских грантов", - говорится в сообщении. К созданию аудиосборника привлекли и детей, они зачитывали отрывки около 40 произведений.

Сборник представили в библиотеке им. Чехова, в него входят эвенкийские произведения, которые озвучивали на русском языке. Предварительно участники проекта посетили этнографический комплекс "Эвенкийская деревня", который находится на севере Амурской области, чтобы поближе познакомиться с бытом, традициями и культурой малочисленных народов Севера. "Первый изданный аудиосборник будет передан в Амурскую областную общественную организацию социальной поддержки детей-инвалидов и их родителей "Источник", который будет предназначен для слепых и слабовидящих детей. Далее аудиосборник планируется распространить в муниципальных библиотеках области, городских школах, в детских больницах города и области", - отмечается в сообщении.

Замдиректора библиотечной системы Благовещенска Татьяна Поздеева отметила, что проект социально значим, в первую очередь потому что в создание этого аудиосборника были вовлечены дети. "Задача наших сотрудников была подобрать литературу, которую не так просто найти", - сказала она ТАСС. Одной из основных трудностей при озвучивании было то, что эвенкийские сказки содержат слова и обороты, которые сложно прочитать. Дети много репетировали, изучали название промыслов и бытовых принадлежностей, чтобы не просто произносить слова, а понимать, о чем идет речь.

Общая продолжительность сказок в аудиосборнике - более двух часов, они разбиты по трекам. Как уточнила ТАСС главный библиограф муниципальной городской библиотечной системы Ольга Толочко, всего в сказочном проекте участие приняли 52 ребенка в возрасте от восьми до 14 лет. Эвенкийские сказки, вошедшие в сборник, - о жизни, о трудностях, о том, как добро побеждает зло. Преподаватели могут использовать аудиосборник на своих уроках по краеведению.