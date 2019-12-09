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Мариинский театр покажет оперу Родиона Щедрина "Лолита" по роману Набокова

Премьерные показы в Петербурге пройдут 13, 15 и 24 февраля

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Мариинский театр продолжит сотрудничество с народным артистом СССР Родионом Щедриным постановкой его оперы "Лолита" по одноименному роману Владимира Набокова. Эту февральскую премьеру будущего года анонсировала в понедельник пресс-служба театра.

"В Мариинском театре под управлением Валерия Гергиева 13, 15 и 24 февраля состоится петербургская премьера оперы Родиона Щедрина "Лолита" по роману Владимира Набокова. На сцену Мариинского-2 перенесут постановку Национального театра в Праге, премьера которой состоялась в октябре этого года", - сообщили ТАСС в пресс-службе.

"Мне кажется, книга Набокова - одна из самых великих, написанных в XX веке. Ее ядро и все вокруг идеально подходит для трактовки в жанре оперы. Для меня "Лолита" - это попытка ощутить, понять и объяснить, что такое красота, что такое женская привлекательность и тяга" - приводит пресс-служба слова композитора, написавшего оригинальное либретто.

Несмотря на успех мировой премьеры в Стокгольме в 1994 году и последующие удачные постановки в России и Германии, спектакль Славы Даубнеровой для Пражской оперы - лишь четвертое сценическое воплощение партитуры Щедрина. Сказались непростые отношения с Голливудом, выкупившим до 1998 года все права на сюжет романа, и сложный кастинг на главные партии, требующие от исполнителя роли Гумберта невероятной выносливости, а от исполнительницы роли Лолиты - зачастую взрослой артистки - многогранной актерской игры и перевоплощения в девочку-подростка. Предполагается, что в заглавной партии выступит одна из главных исполнительниц щедринского репертуара в Мариинском Пелагея Куренная.

На сцене Мариинского театра идут почти все произведения Родиона Щедрина, сочиненные для оперного и балетного исполнения. Два произведения композитор написал специально по заказу маэстро Валерия Гергиева, - оперы "Левша" и "Рождественская сказка".

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РоссияСанкт-Петербург
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