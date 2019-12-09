Спектакль "Сон в шалую ночь" по пьесе Шекспира представили в Перми

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Премьера спектакля "Сон в шалую ночь" по пьесе Уильяма Шекспира состоялась в пермском театре "У моста", над постановкой работал режиссер московского театра "Школа драматического искусства" Владимир Берзин. Об этом ТАСС сообщил художественный руководитель "У моста" Сергей Федотов.

"Спектакль московского режиссера Владимира Берзина. Он ученик Анатолия Васильева. У Берзина своя система, он занимается игровым театром, точнее, это синтез игрового и интеллектуального театра. Пьеса известна как "Сон в летнюю ночь", Владимир Берзин взял неизвестный перевод Сороки, который редко очень ставится", - сказал он.

По словам Федотова, Берзин уже в шестой раз ставит спектакли в Пермском театре "У моста", его здесь очень любят, зрители всегда ждут от его постановок "чего-то оригинального". На сайте театра жанр новой постановки значится как "фантастическая комедия о метаморфозах любви (с назиданиями)".

Авторский театр "У моста" был создан в 1988 году Сергеем Федотовым, он продолжает традиции русского психологического театра, в репертуаре которого большую часть занимает классика. Театр стал первым, кто открыл российскому зрителю ирландского драматурга Мартина МакДонаха, это единственный в мире театр, где были поставлены все его восемь пьес. В 2010 году "У моста" стал лауреатом "Золотой Маски" со спектаклем "Калека с Инишмана". За 30 лет театр "У моста" принял участие почти в 190 международных театральных фестивалях как в России, так и за рубежом.