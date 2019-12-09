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Объявлены номинанты на "Золотой глобус - 2020"

В частности, в число претендентов на награду в категории "Лучший иностранный фильм" вошли "Прощание" и "Паразиты"

НЬЮ-ЙОРК, 9 декабря. /ТАСС/. Стали известны номинанты на премию "Золотой глобус - 2020". Оглашение претендентов на победу состоялось в понедельник и демонстрировалось на официальном сайте организации.

Фильм "Прощание" (The Farewell, 2019) американки китайского происхождения Лулу Ванг вошел в число номинантов на премию "Золотой глобус" в категории "Лучший иностранный фильм". В список номинантов также включены картины "Отверженные" (Les misrables, 2019) француза Ладжа Ли, "Боль и слава" (Dolor y gloria, 2019) испанского режиссера Педро Альмодовара, южнокорейская картина "Паразиты" (Gisaengchung, 2019), режиссер - Пон Чжун Хо, "Портрет девушки в огне" (Portrait de la jeune fille en feu, 2019) француженки Селин Сьямма.

Мультфильм "Холодное сердце 2" (Frozen II) режиссеров Криса Бака и Дженнифер Ли вошел в число номинантов в категории "Лучший анимационный фильм". В список номинантов также включены картины "Как приручить дракона 3" (How to Train Your Dragon: The Hidden World) режиссера Дина Деблуа, "Король Лев" (The Lion King) Джона Фавро, "Потерянное звено" (Missing Link) режиссера Криса Батлера и "История игрушек 4" (Toy Story 4) режиссера Джоша Кули.

Мини-сериал "Чернобыль" (Chernobyl, 2019) назван одним из номинантов в категории "Лучший мини-сериал или телефильм". В номинации также представлены мини-сериал "Фосси/Вердон" (Fosse/Verdon, 2019, телеканал FX) - о бродвейском постановщике Бобе Фосси и танцовщице Гвен Вердон, мини-сериал "Невероятное" (Unbelievable, 2019, 1 сезон) - история девушки-подростка, чьи заявления о том, что она была изнасилована, были признаны ложными, а также мини-сериал "Уловка-22" (Catch-22, 2019) о боевых действиях в годы Второй мировой войны в Италии и мини-сериал "Самый громкий голос" (The Loudest Voice, 2019) - история основателя американского телеканала Fox News Роджера Эйлса.

Дженнифер Лопес вошла в число номинантов на получение премии "Золотой глобус" в категории "Лучшая актриса второго плана" за роль в фильме "Стриптизерши". В список номинантов также включены Кэти Бэйтс за роль в картине "Дело Ричарда Джуэлла" (Richard Jewell) режиссера Клинта Иствуда, Аннетт Бенинг за роль в фильме "Отчет о пытках" (The Report) режиссера Скотта Бернса, Лора Дерн за роль в фильме "Брачная история" (Marriage Story) режиссера Ноа Баумбака и Марго Робби за роль в картине "Скандал" (Bombshell) режиссера Джея Роуча.

77-я церемония вручения премии "Золотой глобус", присуждаемой Ассоциацией иностранных журналистов, аккредитованных в Голливуде, состоится в Беверли-Хиллз (штат Калифорния) 5 января. Право вести мероприятие в пятый раз доверено британскому актеру Рики Джервэйсу.

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