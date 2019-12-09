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Спектакль "Летучая мышь" откроет зимний фестиваль Чайковского в Клину

Также в рамках фестиваля покажут спектакли "Часовщик" и "Мастер и Маргарита"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Фестиваль "Рождественские встречи у Чайковского" стартует в Клину 18 декабря, откроет мероприятие спектакль музыкального театра "Геликон-опера" "Летучая мышь". Об этом в понедельник сообщила пресс-служба администрации губернатора Московской области.

"Театр "Геликон-опера" открывает зимний проект Фестиваля П.И. Чайковского в Клину - "Рождественские встречи у Чайковского". 18 декабря жителям подмосковного города будет показан легендарный геликоновский спектакль "Летучая мышь" И. Штрауса", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что программа фестиваля включает также детские постановки и спектакли новогодней тематики.

"Мы назвали зимнюю версию фестиваля Чайковского "Рождественскими встречами" именно потому, что в традициях эпохи Петра Ильича и его дома в Клину главным зимним праздником было, конечно же, Рождество. Непреходящее ощущение волшебства, не совсем реального, но невероятного красивого мира в эти рождественские дни Петр Ильич передал в своем "Щелкунчике" - символе праздника на все времена во всех странах. В этой тональности и выдержана программа нашего зимнего фестиваля", - приводятся в сообщении слова советника губернатора Московской области по культуре Нармин Ширалиевой.

Как отметил генеральный директор-художественный руководитель Московского музыкального театра "Геликон-опера" Дмитрий Бертман, слова которого также приводит пресс-служба, Клин является уникальным местом на культурной карте страны, так как он связан с жизнью Петра Чайковского.

"Я рад, что "Геликон-опера" традиционно принимает участие в зимнем проекте фестиваля под символичным названием "Рождественские встречи у Чайковского". Замечательно, что Музей-заповедник П.И. Чайковского собирает зрителей не только в летний период, когда все благоприятствует встречам с музыкой на открытом пространстве, но и в морозные декабрьские дни. Клин становится подмосковной столицей искусства и центром притяжения поклонников творчества величайшего русского композитора независимо от времени года!" - добавил Бертман.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, также в рамках фестиваля 22 декабря состоится спектакль "Часовщик", а 27 декабря зрители смогут увидеть постановку "Мастер и Маргарита".

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