Christie's выставит на торги серию книг о Джеймсе Бонде

ЛОНДОН, 9 декабря. /ТАСС/. Коллекция первых изданий книг о Джеймсе Бонде британского писателя Яна Флеминга (1908-1964) будет представлена на торгах в Christie's в Лондоне. Об этом аукционный дом сообщил на своем официальном сайте.

Ценность работ, которые будут представлены на аукционе, заключается в том, что все они были подарены писателем своему другу - британскому драматургу и режиссеру Ноэлу Кауарду (1899-1973). Каждое издание сопровождается личным посланием автора приятелю. По словам представителя Christie's Марка Уилтшира, большинство подписей можно охарактеризовать "забавными, но вместе с тем преисполненными уважением к Кауарду", который поддерживал Флеминга на заре его писательской карьеры.

По информации Christie's, именно Кауард воодушевил Флеминга взяться за работу над романами о шпионе. В 1952 году он был одним из всего двух гостей на свадьбе писателя, а в 1964 году стал крестным отцом его новорожденного сына. "Первые издания приоткрывают нам окно в историю восхитительной дружбы между Флемингом и Кауардом", - добавил Уилтшир, назвав писателя и драматурга "одними из самых выдающихся деятелей XX века".

В собрание вошли такие произведения о Джеймсе Бонде, как "Живи и дай умереть" (1954), "Шпион, который меню любил" (1962), "На секретной службе Ее Величества" (1963). Серия книг была написана Флемингом во время его проживания на Ямайке, где Кауард был его соседом. "Живешь только дважды" (1964) стал последним романом, выпущенном при жизни автора. В нем Флеминг упомянул имя своего друга в одной из саркастичных фраз главного героя.

Торги пройдут в рамках аукциона "Выдающиеся книги и манускрипты" 11 декабря. По оценкам специалистов, некоторые лоты могут уйти с молотка за £20 тыс. ($26,3 тыс.).

Флеминг, работавший в годы Второй мировой войны в британской разведке, написал 12 романов и два сборника рассказов о Бонде. Первый "Казино "Рояль" увидел свет в 1953 году. На их основе и был создан цикл из более чем двух десятков остросюжетных фильмов. С 1962 года вышли 24 фильма о приключениях Бонда. После смерти Флеминга в 1964 году несколько британских и американских писателей с разрешения благотворительного фонда, управляющего творческим наследием писателя, написали продолжение о приключениях агента 007.

Весной 2020 года в прокат выйдет новый фильм этой серии "Не время умирать" (No Time to Die), главную роль в котором вновь сыграет британский актер Дэниэл Крэйг.