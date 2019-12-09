Вышел трейлер новых "Охотников за привидениями"

' SonyPicturesRU/YouTube'
Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники" появился на YouTube-канале студии Sony Pictures.
Картина позиционируется как прямое продолжение первых двух "Охотников за привидениями". Главные роли сыграли Финн Вулфард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд.
Режиссер фильма - Джейсон Райтман ("Джуно", "Мне бы в небо"), отец которого Айвен снял "Охотников за привидениями" и "Охотников за привидениями 2".
Выход картины в российский прокат запланирован на 9 июля 2020 года.