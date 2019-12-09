{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Вышел трейлер новых "Охотников за привидениями"

Картина появится в прокате 9 июля 2020 года
' SonyPicturesRU/YouTube'

Трейлер фильма "Охотники за привидениями: Наследники" появился на YouTube-канале студии Sony Pictures.

Картина позиционируется как прямое продолжение первых двух "Охотников за привидениями". Главные роли сыграли Финн Вулфард, Маккенна Грейс, Кэрри Кун и Пол Радд. 

Режиссер фильма - Джейсон Райтман ("Джуно", "Мне бы в небо"), отец которого Айвен снял "Охотников за привидениями" и "Охотников за привидениями 2". 

Выход картины в российский прокат запланирован на 9 июля 2020 года. 

Реклама на ТАСС
В Москве объявили первых лауреатов театральной премии "Золотая маска"
Лауреатами специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стали народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская и многие другие
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС