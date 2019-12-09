Благодарность президента России передана коллективу музея "Берлин - Карлсхорст"

БЕРЛИН, 9 декабря. /ТАСС/. Благодарность президента РФ Владимира Путина за сохранение исторической памяти была передана коллективу германо-российского музея "Берлин - Карлсхорст". Торжественная церемония прошла в понедельник в стенах посольства России в ФРГ, передает корреспондент ТАСС.

"Мне особенно приятно вручить эту награду коллективу музея "Берлин - Карлсхорст", - сказал посол РФ в ФРГ Сергей Нечаев и напомнил, что благодарность президента Российской Федерации вручается "за большой вклад в работу по увековечиванию памяти погибших защитников Отечества, сохранение исторической памяти о событиях и уроках Второй мировой войны".

"Вклад музея на этом поприще действительно немалый: это относится как к постоянной экспозиции, отражающей вклад Советского Союза в разгром нацизма, так и к аутентичности самого объекта, ключевым элементом которого является сохраняемый в первозданном виде зал подписания Акта о капитуляции", - указал Нечаев. "Усилия по поддержанию экспозиции и позиционирование музея обеспечивает ему известность, востребованность и высокую посещаемость, в том числе молодежи", - констатировал он. "Это заслуга каждого отдельного сотрудника", - подчеркнул посол. Он также выразил слова благодарности в адрес госминистра по делам культуры Моники Грюттерс и ее коллег "за поддержку музея".

Нечаев также особо отметил вклад учреждения и его руководителя Йорга Морре в работу совместной комиссии по изучению новейшей истории российско-германских отношений. По его словам, итоги деятельности комиссии за прошедшие годы - это пример того, как можно налаживать "эффективное взаимодействие и качественное профессиональное сотрудничество". "Глубокого уважения и признания заслуживают результаты исследований судеб военнопленных двух мировых войн, узников концлагерей, угнанных на принудительные работы в годы Великой Отечественной войны, создание совместного российско-германского учебника истории и другие проекты", - сказал Нечаев.

"Все эти проекты исключительно важны в преддверии 75-й годовщины Победы и освобождения Европы от нацизма", - отметил он. Дипломат указал на то, что "все годы работа этого просветительского учреждения, не имеющего мировых аналогов, не была подвержена влиянию политической конъюнктуры, не поддавалась опасным тенденциям переписывания истории".

Директор "Берлин - Карлсхорста" Йорг Морре со своей стороны поблагодарил за награду, отметив, что она "очень-очень важна" для музея. Он выразил убеждение, что совместная работа по изучению событий Второй мировой войны будет продолжена. "Она гарантирует, что мы, бывшие многие годы врагами, преодолели войну и вместе можем изучать эту историю", - сказал Морре. "Это, собственно говоря, самое прекрасное", - добавил он.

О музее

Музей "Берлин - Карлсхорст" - первый и единственный в своем роде в ФРГ, чья экспозиция посвящена Второй мировой войне. Кроме него в Германии нет специализированных музеев о минувшей войне, подобных тем, что действуют в России или, например, в Норвегии, Нидерландах. В историческом здании музея в ночь с 8 на 9 мая 1945 года был подписан Акт о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровской Германии. С июня 1945 года по октябрь 1949 года там находилась резиденция Главнокомандующего советской военной администрации в Германии, затем, до 1954 года, - советской Контрольной Комиссии. Позднее там размещалась советская военная комендатура. А с ноября 1967 года по май 1994 года в здании работал "Музей безоговорочной капитуляции фашистской Германии в войне 1941-1945 годов".

После достижения в 1990 году договоренности о выводе советских войск возникла необходимость решить будущее этого исторического здания, и германо-российская экспертная комиссия, впервые собравшаяся в апреле 1991 года, разработала планы создания совместного музея. 10 мая 1994 года правительствами ФРГ и РФ, Сенатом Берлина, а также немецкими и российскими музеями было основано совместное общество "Музей Берлин - Карлсхорст", который открылся 10 мая 1995 года - к 50-летию окончания войны в Европе.