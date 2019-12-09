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В Москве объявили первых лауреатов театральной премии "Золотая маска"

Лауреатами специальной премии "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства" стали народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская и многие другие

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Первые лауреаты российской национальной театральной премии "Золотая маска - 2020" объявлены в понедельник в Москве. Имена победителей определены секретариатом Союза театральных деятелей (СТД) РФ, говорится на сайте организации.

"9 декабря состоялось заседание секретариата СТД РФ, на котором были определены лауреаты специальной премии "Золотая Маска" - "За выдающийся вклад в развитие театрального искусства", - говорится в публикации. Ими стали советский и российский театровед Алексей Бартошевич, народный артист РСФСР Герард Васильев, народная артистка РСФСР Нина Гуляева, народная артистка РСФСР Светлана Немоляева, писатель Людмила Петрушевская, заслуженный учитель России Роксана Сац-Карпова, заслуженный деятель искусств РФ Анатолий Смелянский, народный артист СССР Николай Фадеечев, сценограф, живописец, график Марина (Людмила) Азизян, народный артист РФ и Украины Валерий Ивченко, народная артистка РФ Татьяна Пилецкая, народный артист РФ Юрий Кочетков, народный артист РФ Владимир Нестеров и народный артист РФ Виталий Стужев.

Также были объявлены два состава жюри "Золотой маски - 2020", которые выберут лучшие спектакли. Судейскую коллегию по драматическому театру возглавила режиссер, художественный руководитель театра "Практика" Марина Брусникина. Председателем жюри по музыкальному театру стала музыкальный критик Юлия Бедерова.

26-я по счету церемония награждения лауреатов состоится 15 апреля 2020 года в киноконцертном зале "Зарядье", она впервые пройдет не на театральной площадке. По традиции, ей будет предшествовать фестиваль спектаклей-номинантов, который пройдет с февраля по апрель.

В конкурсной программе примут участие 62 театра из 21 российского города. Будет показано 79 спектаклей.

Теги
РоссияПетрушевская, Людмила Стефановна
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