Московский драматический театр "Человек" впервые показал спектакли в Перми

ПЕРМЬ, 9 декабря. /ТАСС/. Московский драматический театр "Человек" впервые приехал на гастроли в Пермь. Об этом журналистам в понедельник сообщила директор государственного краевого бюджетного учреждения культуры "Центр по реализации проектов" Елена Хаткевич.

"Мы решили, что в этом году на площадку Театра-Театра в город Пермь должен приехать необычный, новый театр, которого еще ни разу не было в Перми, это московский драматический театр "Человек". Все-таки пермский зритель искушенный, нам бы хотелось, чтобы мы увидели что-то необычное, современное, интересное. [Театр привез] два спектакля: "Кроткие" и "Биография", - сказала она.

Режиссер театра "Человек", заслуженный артист РФ Владимир Скворцов рассказал, что оба этих спектакля поставлены им в 2018 году, однако если "Кроткие" он создавал специально для фестивалей и его уже посмотрело много зрителей в разных городах, то "Биография" впервые выехала за пределы Москвы.

"Это спектакли прошлого сезона. Мне очень интересно работать с текстами, которые никто никогда не делал. "Биографию" тоже никто не делал, практически, это очень редкая пьеса, хотя все ее мечтают поставить, хотя никто почему-то не осмеливался", - сказал Скворцов.

У героя "Биографии" появляется возможность прожить свою жизнь заново, но он не может определиться, с какого именно момента ему ее изменить. По словам Скворцова, эта тема будет всегда актуальна для зрителей.

За основу постановки "Кроткие" взята повесть Достоевского "Кроткая", это история жизни женщины, не по любви оказавшейся замужем за ростовщиком. Помимо этого, персонажа на сцене по воле Скворцова появляются еще и психотерапевт с ассистентом, в их кабинете происходит анализ ума и души главного героя. Режиссер не изменил авторский текст, но происходящее на сцене приобретает совершенно новый контекст. В спектакле практически нет декораций, стол, стул и вешалка для одежды, компьютер и мобильный телефон, появляющиеся в ходе спектакля, дают понять, что действие разворачивается явно не в прошлых веках. В "Кротких" Скворцов также исполняет главную роль, он признался, что совмещать работу режиссера и актера в своем же спектакле ему дается нелегко.

Театр "Человек" создан в 1974 году актрисой и режиссером Людмилой Рошкован в Институте связи. За свою историю театр прошел непростой путь от запретов и полулегального существования до официального признания и зрительской любви. Именно в "Человеке" многие молодые режиссеры и актеры получили возможность пробовать свои силы. Здесь начинали Роман Козак, Дмитрий Брусникин, Сергей Женовач, Михаил Мокеев, Александр Феклистов, Игорь Золотовицкий, Ирина Розанова, Виктор Платонов, Валерий Гаркалин и другие. Основу репертуара театра всегда составляли произведения и авторы, мало знакомые широкой аудитории. "Человек" неоднократно первооткрывал новые имена и тексты. В 2018 году главным режиссером театра стал заслуженный артист России Владимир Скворцов.