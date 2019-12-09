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Эрмитаж и Национальный музей Омана предоставят друг другу экспонаты возрастом в тысячи лет

Эрмитаж предоставит оманской стороне 24 экспоната для выставки "Исламская культура в России", которая откроется в Маскате в следующем году

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 декабря. /ТАСС/. Государственный Эрмитаж и Национальный музей Омана передадут друг другу для долгосрочных выставок экспонаты, посвященные культуре Востока и мусульманства, возраст которых составляет от нескольких веков до нескольких тысячелетий. Соглашение об обмене выставками стороны подписали в Санкт-Петербурге.

"Музеи заключили три соглашения, которые регулируют процесс передачи сторонами экспонатов для организации временных выставок в России и в Омане", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте Эрмитажа. В рамках этих соглашений музей Эрмитаж покажет в столице Омана Маскате выставку об исламской культуре, а витрина в Эрмитаже будет посвящена оманской цивилизации как цивилизации ладана.

В Эрмитаже будет организована выставка "Оман: страна ладана", она разместится в одном из залов Зимнего дворца с 15 мая 2020 года по 16 мая 2021 года. Национальный музей Омана передаст Эрмитажу для этой выставки десять памятников, в том числе курильницу из известняка (III в. до н.э.), бронзовую табличку с надписью хадрамаутском диалекте арабского языка (Железный век) и бронзовый колчан со стрелами (I в. до н.э.), сообщили в пресс-службе Эрмитажа.

В ответ Эрмитаж предоставит оманской стороне 24 экспоната для выставки "Исламская культура в России", которая состоится в Маскате в 2020-2021 годах.

"Возраст предметов - от девятисот лет (коробочка для амулетов, 1100-е годы) до ста (тумор-амулетик из Туркменистана). География экспонатов также обширна - Золотая Орда, Поволжье, Турция, Узбекистан, Крым, Дагестан, Иран. Собранные воедино, они дают широкое и вместе с тем конкретное представление о развитии исламской культуры в России, на территориях, ранее входивших в ее состав, и в мусульманских государствах, с которыми Россия имела и имеет политические и культурные контакты", - говорится в сообщении.

Государственный Эрмитаж и Национальный музей Султаната Оман реализуют совместные проекты в рамках соглашения о долгосрочном сотрудничестве, заключенного в 2015 году. Сотрудники музеев ездят в Россию и Оман на стажировки, разрабатывают программы в области консервации и реставрации экспонатов, проводят консультации по созданию образовательных программ и обслуживанию посетителей. В 2018 году в Эрмитаже отметили День Омана, а в 2019 году Национальный музей Омана организовал Дни Эрмитажа.

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