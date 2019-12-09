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В Нижнем Новгороде пройдет премьера кукольной оперы "Дидона и Эней"

Специально для спектакля создадут мобильную сцену, представляющую собой уменьшенную копию традиционного барочного театра

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Премьера кукольной барочной оперы "Дидона и Эней" состоится в пространстве DKRTSpace в Нижнем Новгороде 10 и 12 декабря. Показы пройдут в рамках проекта "Арт-лаборатории" международного фестиваля-школы современного искусства "Территория", рассказали ТАСС в пресс-службе фестиваля.

"Проект представляет собой Лабораторию музыкального театра под руководством Вячеслава Игнатова и Марии Литвиновой, создателей театра "Трикстер". Итогом лаборатории станет постановка выдающейся оперы композитора Генри Перселла, крупнейшего представителя раннего английского барокко. Либретто Наума Тейта основано на четвертой книге поэмы Вергилия "Энеида". В основе оперы античный миф о трагической любви троянского героя Энея и карфагенской царицы Дидоны", - сообщили в пресс-службе.

Герои классической барочной оперы предстанут перед зрителями в виде кукол. Специально для спектакля будет оборудована мобильная сцена, созданная как уменьшенная копия традиционного барочного театра. В спектакле заняты оперные певцы - Анастасия Бондарева, Екатерина Либерова, Любовь Шаромова, Евгений Скурат, а также барочная капелла "Золотой век" под руководством Александра Листратова. Музыкальный руководитель постановки - Максим Ивкин. Сценическое пространство и костюмы создадут художники и модельеры - Ольга и Елена Бекрицкие.

"Арт-лаборатории" - совместный проект международного фестиваля-школы современного искусства "Территория" и компании "Сибур". С 2016 года "Арт-лаборатории" знакомят молодых актеров, режиссеров, танцовщиков и художников из регионов России с новейшими тенденциями и технологиями в театре. С 2018 года задача "Арт-лабораторий" - создание полноценных постановок, которые входят в репертуар театров, в которых проводится проект. За время работы уже выпущено шесть спектаклей в театрах Перми, Тобольска, Томска и Воронежа.

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