Театр Et Cetera под руководством Калягина поставил комедию о революции

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Московский театр Et Cetera под руководством народного артиста РСФСР Александра Калягина готовит к выпуску яркий спектакль, это будет комедия о революции под названием "Блаженный остров", постановку которой осуществил режиссер Михаил Бычков. Во вторник состоится пресс-показ спектакля, премьерные показы которого пройдут 11 и 12 декабря, сообщили ТАСС в пресс-службе театра.

Своим мнением о предстоящей премьере поделился с агентством худрук Et Cetera Александр Калягин. "Спектакль "Блаженный остров" поставлен режиссером Михаилом Бычковым по пьесе талантливого украинского драматурга Миколы Кулиша "Так погиб Гуска". Это комедия, рассказывающая о революции, очень смешная пьеса, которая была написана в 1925 году, а в 1937 году ее автор был расстрелян", - напомнил Калягин.

По его словам, главный герой хотел спастись от революции, а нашел смерть. "Семь дочек на выданье выросло в семье незадачливого Савватия Савельевича Гуски, их бы вовремя замуж выдать, да еще в собственных интрижках разобраться, а тут революция, которой не интересны такие ничтожные проблемы на фоне затеянных глобальных преобразований. Удивительно, что пьеса, написанная почти сто лет назад, звучит так современно, а ее юмор, ирония, я бы сказал, даже ерничество сегодня вызывают такой живой отклик", - отметил худрук Et Cetera.

"Роль Гуски исполнит заслуженный артист РФ Игорь Золотовицкий. Для него этот спектакль не является первым на нашей сцене, прежде Игорь Яковлевич играл в двух постановках Et Cetera: "Шейлок" Уильяма Шекспира и "Смуглая леди сонетов" Бернарда Шоу", - уточнил Калягин.

В других ролях заняты Анжела Белянская, Наталья Баландина, Марина Дубкова, Елизавета Рыжих, Ольга Котельникова, Екатерина Егорова, Анастасия Шумилкина, Евгения Вайс, Марина Чуракова, Ольга Белова, Артем Блинов и другие. Оформил спектакль заслуженный художник России Николай Симонов.