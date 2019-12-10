МХАТ им. М. Горького представляет спектакль-концерт к 120-летию Исаака Дунаевского

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. МХАТ имени М. Горького на своей Большой сцене проведет во вторник музыкальный вечер "Исаак Дунаевский. Коллайдер счастья". По жанру это будет спектакль-концерт, приуроченный к 120-летию со дня рождения выдающегося советского композитора, сообщил ТАСС один из авторов проекта, известный драматург Дмитрий Минченок.

"Спектакль на 80% состоит из музыки Моцарта сталинской эпохи, коим по праву можно назвать Исаака Дунаевского, и на 20% - из драматических коллизий, которыми была полна яркая жизнь композитора. По жанру это одновременно детектив, история любви, опера, стендап-драма и то, что можно назвать "красным рэпом", - уточнил собеседник агентства.

Он отметил, что в эпоху тяжелых испытаний, через которые страна прошла в сталинский период, Дунаевский был "коллайдером счастья" для миллионов соотечественников, а созданная им музыка - теми "частицами счастья", которые помогали жить. "МХАТ на один вечер станет машиной времени, переносящей нас в прошлое, помогающее стать отправной точкой настоящего", - пояснил свой замысел драматург.

МХАТ им. М. Горького под художественным руководством Эдуарда Боякова последовательно проводит линию на возвращение наших современников в культурное пространство советских песен, подчеркнул Минченок, добавив, что Бояков и Сергей Глазков стали режиссерами сегодняшнего вечера. Сам драматург выступит в качестве рассказчика.

В концерте примут участие народный артист РФ Максим Дунаевский, народный артист РФ Сергей Шакуров, артист Московского театра "Современник" Илья Лыков, прима Московского театра оперетты Анна Новикова, солистка Московского театра "Новая Опера" Елена Терентьева, актриса Театра на Таганке Ирина Линдт, актрисы МХАТ им. М. Горького Елена Коробейникова и Кристина Пробст. Музыка Дунаевского прозвучит в исполнении Симфонического оркестра Министерства обороны РФ под управлением заслуженного артиста РФ Сергея Дурыгина.

Согласно планам МХАТ им. М. Горького, концерт "Коллайдер счастья" предварит июньскую премьеру 2020 года - музыкальный спектакль по пьесе Дмитрия Минченка "Красный Моцарт". Главным героем постановки, сочетающей в себе большой стиль сталинской эпохи и блеск Голливуда 1930-х годов, станет безымянный гений, до странности похожий на Исаака Дунаевского.