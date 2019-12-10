{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Калужский город Боровск получит статус исторического поселения РФ в 2020 году

Ранее в Боровске несколько раз пытались снести историческую часть города, представленную объектами деревянного зодчества XIX века

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Город Боровск Калужской области, который в XIV-XV веках был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, получит статус исторического поселения федерального значения к марту 2020 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы департамента государственной охраны культурного наследия, начальник отдела регулирования градостроительной деятельности Министерства культуры РФ Николай Никифоров.

В Боровске неоднократно пытались снести историческую часть города, представленную объектами деревянного зодчества XIX века. В частности, до конца 2019 года должны были снести 17 домов, большая часть которых является историческими. Власти города отмечали, что постройки планировалось снести по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Снос был приостановлен после широкого общественного резонанса.

"Было соответствующее поручение президента о включении данного населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения. В настоящее время проект находится в завершающей стадии. Мы планируем, что это будет начало 2020 года, с учетом январских праздников, надеемся, что в феврале - начале марта", - сказал Никифоров.

Проектом будут установлены предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории. Он длительное время обсуждался как с местной администрацией и региональным органом охраны объектов культурного наследия, так и с общественными организациями, местными жителями. "Включение города Боровска в перечень исторических поселений федерального значения позволит своевременно, полно, всесторонне как сохранять объект культурного наследия, а также ценную градообразующую застройку, так и развиваться с учетом понимания того, какие зоны остаются для возможного ведения той или иной хозяйственной деятельности", - уточнил он.

В ближайшее время проект будет вынесен на секцию научно-методического совета при Министерстве культуры РФ. Никифоров уточнил, что после издания приказа Минкульта о включении Боровска в перечень исторических поселений РФ он еще раз пройдет процедуру обсуждения. "Чтобы не было каких-то субъективных факторов, это объективно будет рассматриваться. Все поступившие предложения будут рассмотрены, либо учтены, либо им будут даны соответствующие оценки", - подчеркнул собеседник агентства.

О городе

Боровск - административный центр Боровского района Калужской области, расположен на берегах реки Протвы. В XIV-XV веках - один из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 году вошел в список исторических городов России. Имеет почетное наименование "Город воинской доблести".

Среди достопримечательностей Боровска - храм Пресвятой Богородицы, Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, памятный камень героям Куликовской битвы, музей-квартира ученого Константина Циолковского.

Теги
РоссияКалужская область
Реклама на ТАСС
Казанские студенты представили балет "Щелкунчик" в Большом театре Сенегала
Автор идеи и постановщик спектакля - лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент КазГИК Нинель Мочалова
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС