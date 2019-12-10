Калужский город Боровск получит статус исторического поселения РФ в 2020 году

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Город Боровск Калужской области, который в XIV-XV веках был одним из центров Серпуховско-Боровского княжества, получит статус исторического поселения федерального значения к марту 2020 года. Об этом ТАСС сообщил замглавы департамента государственной охраны культурного наследия, начальник отдела регулирования градостроительной деятельности Министерства культуры РФ Николай Никифоров.

В Боровске неоднократно пытались снести историческую часть города, представленную объектами деревянного зодчества XIX века. В частности, до конца 2019 года должны были снести 17 домов, большая часть которых является историческими. Власти города отмечали, что постройки планировалось снести по программе переселения из ветхого и аварийного жилья. Снос был приостановлен после широкого общественного резонанса.

"Было соответствующее поручение президента о включении данного населенного пункта в перечень исторических поселений федерального значения. В настоящее время проект находится в завершающей стадии. Мы планируем, что это будет начало 2020 года, с учетом январских праздников, надеемся, что в феврале - начале марта", - сказал Никифоров.

Проектом будут установлены предмет охраны, границы территории и требования к градостроительным регламентам в границах территории. Он длительное время обсуждался как с местной администрацией и региональным органом охраны объектов культурного наследия, так и с общественными организациями, местными жителями. "Включение города Боровска в перечень исторических поселений федерального значения позволит своевременно, полно, всесторонне как сохранять объект культурного наследия, а также ценную градообразующую застройку, так и развиваться с учетом понимания того, какие зоны остаются для возможного ведения той или иной хозяйственной деятельности", - уточнил он.

В ближайшее время проект будет вынесен на секцию научно-методического совета при Министерстве культуры РФ. Никифоров уточнил, что после издания приказа Минкульта о включении Боровска в перечень исторических поселений РФ он еще раз пройдет процедуру обсуждения. "Чтобы не было каких-то субъективных факторов, это объективно будет рассматриваться. Все поступившие предложения будут рассмотрены, либо учтены, либо им будут даны соответствующие оценки", - подчеркнул собеседник агентства.

О городе

Боровск - административный центр Боровского района Калужской области, расположен на берегах реки Протвы. В XIV-XV веках - один из центров Серпуховско-Боровского княжества. В 2000 году вошел в список исторических городов России. Имеет почетное наименование "Город воинской доблести".

Среди достопримечательностей Боровска - храм Пресвятой Богородицы, Свято-Пафнутьев Боровский монастырь, памятный камень героям Куликовской битвы, музей-квартира ученого Константина Циолковского.