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Казанские студенты представили балет "Щелкунчик" в Большом театре Сенегала

Автор идеи и постановщик спектакля - лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент КазГИК Нинель Мочалова

РАБАТ, 10 декабря. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Балетный спектакль "Щелкунчик" прошел под громкие овации в понедельник вечером в Большом национальном театре Сенегала. Его показали местной публике студенты Казанского государственного института культуры (КазГИК) и воспитанники Русской балетной академии Сенегала, возглавляемой сенегальским педагогом-хореографом с казахскими корнями Слу Акимгереевой.

Автором идеи и постановщиком спектакля выступила лауреат международных и всероссийских конкурсов, доцент КазГИК Нинель Мочалова.

Спектакль, который длился около часа, посмотрели более 1,5 тыс. зрителей, в том числе российские соотечественники, деятели культуры и представители интеллигенции африканской страны, зарубежные дипломаты, официальные лица Сенегала, включая советника президента.

"Вечер получился замечательным. Зал был полным. Грандиозность события состоит в том, что это первый русский балетный спектакль, показанный в истории Сенегала. Публика в восторге от "Щелкунчика", - отметила в беседе с корреспондентом ТАСС Акимгереева. - Мы можем гордиться ребятами из КазГИК, которые, впервые приехав в Африку, акклиматизировались всего за два дня до выхода на сцену и показали высокий уровень исполнения".

"Сегодняшняя премьера в Большом национальном театре состоялась благодаря личной поддержке президента Сенегала Маки Саля", - добавила она.

По словам организаторов, "спектакль "Щелкунчик" был выбран для показа в Дакаре для того, чтобы создать рождественскую атмосферу, вызвать радостные ощущения приближающегося новогоднего праздника, которого с нетерпением ждут как дети, так и взрослые".

Теги
Саль, МакиСенегалРоссияТатарстан
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