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Ансамбль танца "Лезгинка" планирует гастроли по Европе и РФ в 2020 году

Танцоры планируют посетить Италию, Францию и Бельгию

МАХХАЧКАЛА, 10 декабря. /ТАСС/. Дагестанский танцевальный ансамбль "Лезгинка" планирует гастроли по регионам России и странам Европы в 2020 году, сообщил во вторник в интервью ТАСС генеральный директор коллектива Джамбулат Магомедов.

"За границей хотим посетить ряд европейских стран: Италию, Францию, Бельгию - есть договоренность, что будет гастрольный тур. Ведем переговоры с США, хотя там возможны проблемы с визами", - рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что после Дней культуры России в Узбекистане, в рамках которых "Лезгинка" дала ряд концертов, ансамбль получил приглашение на гастроли в эту страну.

Кроме того, в 2020 году запланирован большой концерт коллектива в Москве, после которого планируются выступления в регионах центральной России и Поволжья.

"Но также хотим дать и хороший тур по Дальнему Востоку, охватив Хабаровск, Владивосток и другие города региона. Такой же тур по Сибири и Северу, [хотим] заехать, например, в Коми. Знакомство с культурой соседей укрепляет Россию, и мы должны понимать, что мы - российский коллектив, и должны выступать по всей нашей родине", - уточнил Магомедов.

При этом, отметил он, для организации гастролей российским коллективам нужна поддержка бюджета. "Мы направили запрос в Росконцерт и Минкультуры с просьбой помочь в реализации этих планов. Дело в том, что перелеты очень дорогие, каждый лишний килограмм реквизита - большие деньги. При этом мы не можем выезжать по 15-20 человек: чтобы показать историю, культуру, музыку, танец народа, нужно вывезти человек 60-70", - пояснил он.

О "Лезгинке"

Государственный академический ансамбль танца "Лезгинка" был создан в 1958 году, в его состав входят представители разных народов Северного Кавказа. В репертуаре коллектива более 100 танцев народов Кавказа и других регионов России.

За более 60 лет своего существования ансамбль побывал на гастролях в 65 странах, стал победителем 48 фестивалей фольклорного танца среди профессиональных коллективов. В декабре 2017 года коллектив ансамбля танца дал семь концертов на авиабазе "Хмеймим" и на заставах в Сирии, был удостоен медали Министерства обороны России "Участнику военной операции в Сирии".

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РоссияСеверный КавказСКФОДагестан
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