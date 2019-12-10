Более 250 тыс. посетителей побывали на выставке "Память поколений" в Москве

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Свыше 250 тыс. человек посетили выставку "Память поколений", которая прошла в центральном выставочном зале "Манеж" с 4 ноября по 9 декабря. Об этом сообщает пресс-служба организаторов выставки во вторник.

"За 36 дней выставку, ставшую главным культурным событием ноября, посетили более 250 тыс. человек. "Память поколений" стала преемницей успеха проекта "Сокровища музеев России" и получила положительные оценки посетителей, экспертов и музейного сообщества", - говорится в сообщении.

Бесплатным экскурсионным обслуживанием воспользовались около 65 тыс. человек: 38,2 тыс. человек (в том числе 21,5 тыс. школьников) прослушали экскурсии в составе 1,5 тыс. групп, а остальные воспользовались аудиогидом, доступным в интернете. В пресс-службе отметили, что уже более 20 региональных центров изъявили желание представить полотна художников о Великой Отечественной войне на своих площадках

Среди произведений на выставке были представлены: "Фашист пролетел" Аркадия Пластова, "Александр Невский" Павла Корина, "Мать партизана" Сергея Герасимова, "Письмо с фронта" Александр Лактионова. Однако в экспозиции многие узнали и новые для себя имена художников (чаще всего звучали имена Бориса Неменского, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Александра Виноградова и Владимира Дубосарского), и новые произведения известных живописцев и скульпторов: "Фронтовая дорога" Юрия Пименова, "Обвинение. Нюрнбергский процесс" Кукрыниксов, скульптурные портреты героев войны работы Веры Мухиной.

Выставка прошла в рамках XVIII церковно-общественной выставки-форума "Православная Русь - ко Дню народного единства". Проект организован Патриаршим советом по культуре и Министерством культуры при поддержке правительства Москвы и при участии РОСИЗО, Третьяковской галереи и 44 музеев со всей страны. В экспозиции было представлено около 150 произведений живописи и скульптуры, рассказывающих "о пути к Победе, о том, как отражалась тема войны в изобразительном искусстве 1940-х - 2010-х годов". Выставка продолжает экспозицию "Сокровища музеев России", прошедшую в 2018 году в Манеже и восьми региональных центрах страны.