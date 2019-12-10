Путин: фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" помогает гражданскому самосознанию

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXV Международного фестиваля фильмов о правах человека "Сталкер", отметив его особое место в жизни страны. Текст телеграммы опубликован во вторник на сайте Кремля.

"Ваш творческий форум, приуроченный ко дню принятия Всеобщей декларации прав человека, занимает особое место в культурной жизни страны. Предоставляя свои площадки талантливым режиссерам, актерам, сценаристам, демонстрируя зрителям качественное, современное кино, фестиваль выполняет ответственную миссию, содействует утверждению в обществе гуманистических идеалов и ценностей, росту гражданского самосознания", - говорится в приветствии.

По словам главы государства, фестиваль предоставляет участникам возможность для профессионального общения и обсуждения планов и проектов.

Президент выразил уверенность в том, что форум пройдет на высоком художественном уровне.

XXV Международный фестиваль фильмов о правах человека "Сталкер" проходит в Москве с 10 по 15 декабря. Мероприятие организовано Гильдией кинорежиссеров России при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства культуры РФ, совместной программы РФ и Управления верховного комиссара по правам человека, Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и др. Фестиваль освещает самые острые темы сегодняшнего дня, среди них - нарушение свобод и прав людей с ограниченными возможностями, проблемы беженцев, мигрантов, сирот, пожилых людей, заключенных. На разных площадках зрители смогут увидеть 65 работ. В конкурсной программе - 53 картины, из них - 14 полнометражных, 10 короткометражных игровых и 29 документальных фильмов.