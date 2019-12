Бесконечная любовь. Пять песен Мари Фредрикссон и Roxette

В 1988 году музыканты занимаются записью своего второго студийного альбома Look Sharp! Именно Мари приняла, возможно, судьбоносное решение для этой пластинки, заявив, что трек The Look должен быть первым синглом. Одна из копий альбома оказалась в руках студента по обмену, который, вернувшись в США, отнес диск на местное радио, попросив проиграть песню в программе по заявкам слушателей. Так трек и оказался на американском радио — всю ночь люди звонили в эфир и спрашивали о песне, просили проиграть ее еще раз. Спустя неделю она стала самым популярном треком на этой радиостанции. The Look стала первой работой музыкантов, которая заняла высшую позицию в американском чарте. Надо понимать, что до Roxette этот подвиг удалось совершить лишь группам ABBA и Blue Swede.

Listen to your heart (1989)

На этой же пластинке Look Sharp! есть другой знаменитый трек Roxette — Listen to your heart. Песня моментально вскружила голову всем меломанам в Швеции, а потом и во всем мире, заняв ведущие строчки чартов. Конечно, нежная баллада откликнулась в сердцах многих влюбленных или тех, кто хотел быть влюблен. На песню сняли клип в антураже замка Боргхольм на острове в Балтийском море, сама Мари — красивая и молодая — тут же становится предметом обожания и подражания даже самых искушенных слушателей.