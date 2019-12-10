Бесконечная любовь. Пять песен Мари Фредрикссон и Roxette

Удивительно, но такое чувство, что Мари Фредрикссон с детства был предначертан путь к большой сцене. Она была самой младшей из пятерых детей в своей бедной семье и потому часто была предоставлена сама себе. Будучи малышкой, Мари занимала себя выступлениями с подружками, а когда стала подростком, то играла в театре, слушала Deep Purple, The Beatles и других. Так ее любовь к музыке росла и росла, пока наконец не привела к первому продюсеру и первой записанной песне. Neverending Love (1986) Однажды осенью 1985 года к Перу Гессле (второму участнику дуэта Roxette) обратились со звукозаписывающего лейбла с просьбой написать песню для шведской певицы. Но артистка трек исполнять не стала, хотя все пытались убедить ее, что это потенциальный хит. По счастливому обстоятельству Мари и Пер уже были знакомы к тому моменту и давно собирались поработать вместе.

' YouTube / Roxette'

Только Мари песня тоже не понравилась — не в ее стиле, слишком попсово, в то время как самой певице больше нравились роковые мотивы. Тогда Пер перевел ее на английский, полностью переаранжировал, даже поменял название и структуру. В конечном итоге они исполнили эту песню дуэтом, чем породили большое волнение в СМИ: неужели появится новый супердуэт? Однако артисты решили заявить, что этот проект — просто увлечение. Никто из них еще не знал, чем это все закончится. За этой песней последовал их первый дебютный альбом Pearls of Passion, и, хотя отзывы критиков до сих пор можно назвать скорее негативными, он стал популярным в Швеции. Артисты целый год катались по стране, выступали на разных телешоу, но выйти на мировой рынок им еще не удалось. It must have been love (Christmas for the broken hearted) (1987) Этот рождественский сингл стал большим событием в истории дуэта. Песня вышла в свет в 1987 году и сразу же стала хитом номер один во всех чартах, а через несколько лет вошла в саундтрек к фильму "Красотка" с Ричардом Гиром и Джулией Робертс в главных ролях. На самом деле музыканты хотели написать для картины другую композицию. Но, как мы знаем, они стали безумно популярными в 1990-е и находились в большом мировом турне — у них просто не хватало времени, чтобы записать новый трек. Перу вообще предлагали проигнорировать малобюджетный фильмец с какой-то там никому не известной Джулией Робертс. Но музыканты нашли решение.

' YouTube / Roxette'

Мари перепела куплет сингла о Рождестве, в оригинальную дорожку добавили инструментальную обработку, наложили бэк-вокал и усилили звук. В таком новом виде трек и прозвучал в фильме. The Look (1988) Популярность группы потихоньку продолжала расти, но звучание Roxette все еще отличалось от того, что любил широкий слушатель по всему миру. Они даже хотели поработать с иностранными продюсерами. Видимо, большая тяга и любовь к The Beatles, которые стали пассивной причиной появления дуэта, сказались и тут, и в какой-то момент группа оказалась на студии в Лондоне. Но это сотрудничество закончилось в итоге ничем, и музыканты вернулись на родину.

' YouTube / Roxette'

В 1988 году музыканты занимаются записью своего второго студийного альбома Look Sharp! Именно Мари приняла, возможно, судьбоносное решение для этой пластинки, заявив, что трек The Look должен быть первым синглом. Одна из копий альбома оказалась в руках студента по обмену, который, вернувшись в США, отнес диск на местное радио, попросив проиграть песню в программе по заявкам слушателей. Так трек и оказался на американском радио — всю ночь люди звонили в эфир и спрашивали о песне, просили проиграть ее еще раз. Спустя неделю она стала самым популярном треком на этой радиостанции. The Look стала первой работой музыкантов, которая заняла высшую позицию в американском чарте. Надо понимать, что до Roxette этот подвиг удалось совершить лишь группам ABBA и Blue Swede. Listen to your heart (1989) На этой же пластинке Look Sharp! есть другой знаменитый трек Roxette — Listen to your heart. Песня моментально вскружила голову всем меломанам в Швеции, а потом и во всем мире, заняв ведущие строчки чартов. Конечно, нежная баллада откликнулась в сердцах многих влюбленных или тех, кто хотел быть влюблен. На песню сняли клип в антураже замка Боргхольм на острове в Балтийском море, сама Мари — красивая и молодая — тут же становится предметом обожания и подражания даже самых искушенных слушателей.

' YouTube / Roxette'

Трек перепевали множество раз, делали ремиксы, каверы… Он до сих пор считается одной из самых популярных композиций группы. О таком успехе никто из них, конечно, даже мечтать не смел. Тем более что его даже не выпустили на виниле — только на старых добрых кассетах. Spending my time (1992) Это был уже период третьего студийного альбома — Joyride. Кстати, само название работы отсылает нас к словам Пола Маккартни, который описывал процесс написания песен с Джоном Ленноном как joyride (поездка на угнанном автомобиле). Такой же кажется и эта работа артистов — в чем-то романтичной, в чем-то опасной, а иногда даже и безумной.

' YouTube / Roxette'