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Джунгли зовут: кто вы в мире "Джуманджи"?

Кадр из фильма "Джуманджи: новый уровень"
© Sony Pictures
Выбрать свой аватар вам поможет наш тест

На этой неделе выходит продолжение приключенческого фильма "Джуманджи: Новый уровень". Это перезапуск картины о своенравной игре, которая затягивает игроков внутрь приставки и заставляет проходить ее по-настоящему. В первой части подростки Спенсер, Бетани, Энтони и Марта перевоплотились в четырех аватаров игрового мира: доктора Смолдера Брэйвстоуна, профессора Шелдона Оберона, зоолога Франклина Финбара и бойца спецназа Руби Раундхаус. В новом фильме герои вернутся к своим персонажам в мире "Джуманджи", а мы предлагаем вам пройти тест и узнать, какой из аватаров подходит именно вам.

 

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