В Нидерландах представлен новый макет Домика Петра I

ЗАНДАМ /Нидерланды/, 10 декабря. /Корр. ТАСС Виталий Чугин/. Новый деревянный макет Домика Петра I представлен в городе Зандам. Церемония с участием создателя макета Питера Хофелинга, представителей музея и российского посольства прошла во вторник в самом доме-музее, где жил российский царь во время первого посещения Нидерландов.

Хофелинг, раньше работавший плотником и реставратором, более 14 лет назад вышел на пенсию и с тех пор практически всецело отдает себя своему увлечению - созданию макетов зданий, находящихся в городе Зандам. "В основном я делал макеты домов, построенных правильно и ровно, - отметил он в беседе с корреспондентом ТАСС. - Однако я поставил себе задачу сделать что-то отличное от этого. И, конечно, Домик Петра I с покосившимися стенами подошел для этого как нельзя кстати. Также меня привлекло то, что с XIX века сохранились очень точные чертежи, сделанные французскими студентами. Это легло в основу и очень помогло мне при создании макета".

По его словам, на реализацию проекта у него ушло около полугода. "Это если учитывать изучение истории, старых чертежей, подборку материалов и частое посещение самого Домика Петра I", - отметил плотник. Одним из самых сложных, заметил он, "стало соблюдение пропорций, всех соотношений и правил, присущих зандамскому зодчеству". "Я доволен конечным результатом, однако, конечно, всегда есть, что можно улучшить", - подчеркнул Хофелинг.

Что будет дальше с макетом, он сказать затруднился. "Я не хочу, чтобы он все время оставался у меня дома, - сказал Хофелинг. - Кто знает, может, в будущем будут интересные выставочные проекты. И если мой макет сможет найти достойное место, позволит усилить рассказ или раскрыть тему, то я с удовольствием передам его во временное пользование".

Со своей стороны хранитель Домика Петра I Фарида Гусейнова заметила, что зандамские мастера уже не в первый раз создают макет дома. "В истории Домика таких примеров очень много, - заметила она. - А работы некоторых умельцев из Зандама нашли место в коллекциях самых известных музеев мира, например, Государственном Эрмитаже". Этот макет, по мнению Гусейновой, создан крайне своевременно с учетом начала подготовки в России к торжествам по случаю 350-летия со дня рождения Петра I в 2022 году. "Мы надеемся принять активное участие в этих мероприятиях. Вполне возможно, что в каком-нибудь нашем выставочном проекте мы покажем этот макет", - подчеркнул она.

Домик Петра I был построен в 1632 году. Царь Петр I (1672-1725) жил в нем в 1697 году во время пребывания в Голландии с Великим посольством. В настоящее время сам дом находится внутри здания современного музея, построенного для сохранения исторической постройки. Ежегодно домик посещают около 15 тыс. человек.