Передвижной культурный центр появился в отдаленном районе Приморского края

ВЛАДИВОСТОК, 11 декабря. /ТАСС/ Первый многофункциональный мобильный культурный центр, закупленный рамках национального проекта "Культура", начал работать в отдаленном районе Приморского края - Дальнегорском городском округе. Автоклубы на базе автомобиля "КамАЗ" презентовали во время открытия ледовой площадки в Дальнегорске, говорится в сообщении администрации Приморского края.

Такие автоклубы закупили в семь муниципалитетов Приморского края: Спасский, Кавалеровский, Чугуевский, Яковлевский, Партизанский районы и Партизанск. До Нового года все мобильные центры будут доставлены. Как сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Приморского края, после 20 декабря автоклубы появятся в Чугуевке и Кавалерово.

"Автоклуб на базе машины "Камаз" - мощный и проходимый, он с легкостью может проехать и припарковаться практически везде. Новый мобильный центр позволит проводить культурно-массовые мероприятия на территории всего городского округа - не только в самом Дальнегорске, но и в селах Сержантово, Краснореченский, Рудная Пристань, Каменка, Лидовка и деревне Черемшаны", - отметили в департаменте культуры Приморского края.

"Буквально два месяца назад мы открывали спортивную площадку на территории спортивной школы "Гранит". Кроме того, в округе уже успешно установлено семь воркаут-комплексов на придомовых территориях. Приобретено оборудование в рамках регионального проекта "Спорт - норма жизни" для сдачи норм ГТО. И сегодня мы являемся свидетелями открытия двух объектов - многофункционального мобильного культурного центра и спортивной площадки", - приводятся в сообщении слова главы Дальнегорского городского округа Александра Теребилова.

В 2020 году с помощью автоклуба в Дальнегорске запланировано провести более 30 выездных мероприятий, посетить которые смогут около 7 тыс. человек. Численность постоянного населения Дальнегорского городского округа, по данным переписи населения на 14 октября 2010 года, составила 46336 человек.