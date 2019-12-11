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В Якутии в 2020 году начнется строительство Арктического центра эпоса и искусств

По мнению главы региона, создание центра станет большим вкладом в сохранение культуры народов Севера

ТАСС, 11 декабря. Строительство культурно-развлекательного кластера с филармонией и центром народного эпоса, соглашение о создании которого было подписано в сентябре на Восточном экономическом форуме, начнется в Якутии в 2020 году. Об этом сообщил в среду глава региона Айсен Николаев в ходе заседания Ленского клуба - площадки для обсуждения проблем Дальнего Востока.

Строительство кластера планируется завершить к 2024 году. Он будет включать в себя филармонию, а также центр эпоса и искусств, который объединит трансформируемой сценой национальный театр Олонхо и Саха академический театр. Территория вокруг комплекса площадью свыше 12 тыс. кв. метров станет новым общественным и рекреационным пространством.

"Надо сейчас создавать новые условия, в том числе новую инфраструктуру для расцвета талантов коренных народов Севера - технологичную, масштабную, современную. Именно таким будет комплекс международного уровня - Арктический центр эпоса и искусств, который начнет строиться в Якутске уже в 2020 году", - сказал Николаев.

Глава Якутии отметил, что в комплексе, площадь которого составит почти 30 тыс. кв. метров, также разместятся выставочные залы и общественные пространства. Он также станет площадкой для проведения съездов коренных народов. По его мнению, создание центра является большим вкладом в сохранение культуры народов Севера.

Архитектурную концепцию комплекса представили на Восточном экономическом форуме в 2019 году. Она вобрала в себя как строительные инновации, так и традиции древнего народа саха. В разработке принимали участие архитекторы и дизайнеры компании-проектировщика московского парка "Зарядье". Контуры масштабного здания отсылают к традиционному рельефу местности Якутии, мультимедийные фасады напоминают знаменитые Ленские столбы, а на крыше расположится панорамная композиция "Три урасы" (ураса - старинное якутское летнее жилище). Четырехэтажное здание разместится на набережной озера Сайсары. Будет выполнен большой комплекс работ по укреплению берега и масштабному благоустройству. Общая вместимость зрительных залов составит 1,5 тыс. мест.

Ленский клуб - новая площадка, на которой федеральные эксперты и представители регионов обсуждают актуальные проблемы регионов Дальнего Востока, в том числе арктических территорий. Первое заседание клуба прошло летом в Якутске и было посвящено получению современных компетенций.

Теги
РоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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