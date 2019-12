Эд Ширан стал лучшим артистом десятилетия в Великобритании

ТАСС, 11 декабря. Британский музыкант Эд Ширан признан лучшим артистом десятилетия в Соединенном Королевстве. Об этом говорится в пресс-релизе музыкальной организации The Official Charts Company, опубликованном в среду на ее сайте.

Певец удостоен специального приза Official Chart Record Breaker Award как самый успешный музыкант Великобритании. В частности, его синглы в течение 79 недель занимали первые строчки в официальных музыкальных чартах страны. Кроме того, указывается в пресс-релизе, композиция Ширана Shape Of You стала лучшей песней последнего десятилетия в Великобритании.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении последних 10 лет, - сказал Ширан в интервью The Official Charts Company. - Особенно моим потрясающим поклонникам".

Ширан является третьим в истории обладателем престижной награды Official Chart Record Breaker Award. Ранее, по данным пресс-релиза, ее получали Джастин Бибер (как первый певец, удерживающий одновременно все три первые позиции в официальных чартах) и Пол Маккартни (за самое большое количество альбомов, занимавших первые места в хит-парадах Великобритании).

Эд Ширан - один из самых успешных в коммерческом плане артистов. Его дебютный альбом Plus, вышедший в 2011 году, был продан тиражом 10 млн экземпляров. Вторая полноформатная запись - Multiply (2014) - завоевала статус платиновой в общей сложности 90 раз, а по всему миру было продано 16 млн ее копий. Третий диск Ширана под названием Divide вышел в 2017 году, на данный момент продано более 15,5 млн его копий.

В конце 2017 года Ширан стал кавалером Ордена Британской Империи за вклад, внесенный им в музыкальную сферу и благотворительность. За свою карьеру Ширан четырежды становился лауреатом Grammy, получил пять премий BRIT Awards, шесть премий Billboard Awards и многие другие престижные музыкальные награды.