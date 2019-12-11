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Фильмы Скорсезе и Тарантино номинированы на главную премию Гильдии киноактеров США

Киноленты "Ирландец" и "Однажды в... Голливуде" получили по четыре номинации

НЬЮ-ЙОРК, 11 декабря. /ТАСС/. Фильмы режиссеров Мартина Скорсезе "Ирландец" (The Irishman) и Квентина Тарантино "Однажды в... Голливуде" (Once Upon a Time... in Hollywood), а также картина "Скандал" (Bombshell) постановщика Джея Роуча получили по четыре номинации на премию Гильдии киноактеров США (Screen Actors Guild Award). Список работ, претендующих на престижную награду, опубликован в среду на сайте этого объединения, в которое входят примерно 165 тыс. артистов кино и телевидения.

В номинации - "Лучший актерский состав в игровом кино" - представлены, помимо фильмов Скорсезе, Тарантино и Роуча, картины "Кролик Джоджо" (Jojo Rabbit) Тайки Вайтити и "Паразиты" (Gisaengchung) южнокорейского режиссера Пон Чжун Хо. Леонардо Ди Каприо, снявшийся в фильме Тарантино, претендует на премию в номинации "Лучшая мужская роль". Вместе с ним на победу в этой категории рассчитывают Кристиан Бэйл, снявшийся в картине "Ford против Ferrari" (Ford v Ferrari), Адам Драйвер - за роль в ленте "Брачная история" (Marriage Story), Тэрон Эджертон ("Рокетмен", Rocketman) и Хоакин Феникс - за работу в фильме "Джокер" (Joker).

На аналогичную награду среди актрис претендуют Синтия Эриво - за роль в картине "Гарриет" (Harriet), Скарлетт Йоханссон ("Брачная история"), Лупита Нионго, сыгравшая в фильме "Мы" (Us). Конкуренцию им составят Шарлиз Терон ("Скандал") и Рене Зеллвегер, снявшаяся в фильме "Джуди" (Judy).

Сразу два актера, задействованных в "Ирландце" - Аль Пачино и Джо Пеши - претендуют на победу в номинации "Лучшая мужская роль второго плана". Вместе с ними за награду поборются Брэд Питт ("Однажды в... Голливуде"), Том Хэнкс ("Прекрасный день по соседству", A Beautiful Day in the Neighborhood) и Джейми Фокс ("Просто помиловать", Just Mercy). В женской номинации за лучшую роль второго плана на победу претендуют две актрисы из "Скандала" - Николь Кидман и Марго Робби, а также Лора Дерн ("Брачная история"), Скарлетт Йоханссон ("Кролик Джоджо") и Дженнифер Лопес - за роль в картине "Стриптизерши" (Hustlers). Фильмы Скорсезе и Тарантино также номинированы на премию в категории "Лучший каскадерский ансамбль в игровом кино".

Лауреатов 26-й премии Гильдии киноактеров США объявят 19 января 2020 года в Лос-Анджелесе (штат Калифорния). Трансляцию мероприятия будут вести телеканалы TNT и TBS.

Гильдия киноактеров США, учрежденная в 1933 году, является профсоюзом, отстаивающим интересы артистов кино и телевидения, а также других представителей этой индустрии, работающих в Соединенных Штатах. Она была создана с тем, чтобы покончить с эксплуатацией актеров в Голливуде. Гильдия следит в том числе за соблюдением справедливых условий труда для своих членов, а также фиксирует случаи нарушения авторских прав.

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