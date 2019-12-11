Фестиваль кино Португалии открылся в Петербурге показом фильма "Сну" Патриции Секейра

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Пятый фестиваль кино Португалии открылся в среду в Петербурге, где до конца недели будет представлено пять самых ярких киноновинок этой страны. Показ начался в киноцентре "Великан Парк" петербургской премьерой биографической драмы "Сну", созданной в этом году режиссером Патрицией Секейра.

"В программе пятого фестиваля - пять самых ярких, противоречивых, неоднозначных и по-португальски аутентичных фильмов. Мы погрузимся в историю этой страны, попытаемся разгадать, почему португальцы всегда немного меланхоличны, приоткроем завесу тайны над жизнью одного из племен Амазонии и вспомним, крупнейшего писателя португальской литературы XX века Вержилиу Феррейра", - представил журналистам афишу фестиваля программный директор киноклуба "Синемафия" Андрей Смирнов. Этот клуб выступил организатором фестиваля вместе с Институтом Камоэнса в России и посольством Португалии в РФ.

В фильме "Сну" разворачивается реальная история любви Сну Абекассиш и Франсишку Са Карнейру - португальской издательницы датского происхождения и лидера португальской Социал-демократической партии, премьер-министра Португалии в 1980 году. Их отношения стали для португальцев примером нерушимой преданности, наперекор судьбе и вопреки смерти.

В программу включен документальный фильм "Дождь - это пение в деревне мертвых" совместного производства португальского режиссера Жуау Салавиза и бразильской сценаристки и режиссера Рене Надер Мессоры. Мировая премьера картины состоялась в программе "Особый взгляд" Каннского кинофестиваля в 2018 году, где ее авторы получили "Приз жюри".

"Лабиринт тоски" режиссера Мигэла Гонсалвеша Мендеша - посвящение жизни и творчеству Эдуарду Лоуренсу, одного из величайших португальских мыслителей. Этот фильм-рассказ -экранизации одноименной книги Лоуренсу "Лабиринт тоски". Авторы, следуя за писателем, от лица которого ведется повествование, стараются определить сущность португальской идентичности. Ретро-драма "Явление" режиссера Фернанду Вендрелла - создана по одному из самых известных произведений португальской литературы XX века - роману "Явление. И вот уже тень…" (1959) Вержилиу Феррейры. В своих произведениях, в том числе и в этой книге, писатель размышляет о стойкости человека перед ударами судьбы. Завершит фестиваль фильм "Педру и Инеш" режиссера Антонию Феррейра - еще одна история любви, на этот раз - XIV века. Картина стала самым кассовым португальским фильмом минувшего года.

На все фестивальные картины вход свободный.