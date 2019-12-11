Путин обсудил с Калягиным итоги Года театра в России

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин обсудил с актером, режиссером, председателем Союза театральных деятелей РФ Александром Калягиным итоги Года театра, который проводится в России в 2019 году. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент России Владимир Путин принял Александра Калягина, который как председатель Союза театральных деятелей РФ информировал главу государства об итогах завершающегося Года театра и в целом о театральных делах", - сказал он.

В соответствии с указом президента Путина 2019 год был объявлен Годом театра. В его рамках проходят масштабные международные и всероссийские мероприятия. Единое открытие Года театра состоялось во всех регионах 13 декабря 2018 года. ТАСС - официальный информационный партнер Года театра в России.