СМИ: стали известны актеры ремейка комедии "Один дома"

Главные роли в ремейке фильма "Один дома" (Home Alone) исполнят Арчи Йетс, Элли Кемпер и Роб Делани. Об этом сообщает Variety со ссылкой на источники.

Арчи Йетс, который известен по работе в фильме "Кролик Джоджо", сыграет нового персонажа, а не героя оригинального фильма Кевина Маккалистера.

Изначально планировалось, что Кемпер и Делани сыграют родителей персонажа Йетса, однако теперь источники сообщают, что актеры будут исполнять другие роли. При этом отмечается, что Кемпер еще ведет переговоры относительно участия в картине.

Режиссером фильма выступит Дэн Мазер, над сценарием работают Майки Дей и Стритер Зайдель. Продюсировать картину будут Хатч Паркер и Дэн Уилсон.

Ремейк фильма "Один дома" станет первым проектом, который Twentieth Century Fox выпустит для Disney+.

Комедия "Один дома" режиссера Криса Коламбуса и продюсера Джона Хьюза вышла на экраны в 1990 году и собрала в кинотеатрах по всему миру более $476 млн при бюджете $18 млн. В 1992 году вышла вторая серия, которая собрала в прокате $359 млн при затратах в $20 млн.