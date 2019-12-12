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В "Новой опере" в Москве пройдет фестиваль забытых в советское время композиторов

В рамках фестиваля зрители услышат музыку Леонида Половинкина, Георгия Катуара и Николая Голованова

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Международный музыкальный фестиваль "Энергия открытий", который расскажет о русских композиторах, забытых в советскую эпоху, впервые пройдет 13 и 14 февраля на сцене московского театра "Новая опера", сообщила в четверг пресс-служба организаторов.

"В архивах хранится огромное количество потрясающих произведений русских композиторов, которым не нашлось места в их время, - отметила гендиректор радио "Орфей" - соорганизатора фестиваля Ирина Герасимова. - Они не соответствовали требованиям советской пропаганды, не исполнялись, а в итоге были забыты. Наша миссия - открыть эту музыку современникам, не дать кануть в лету".

Проект стал результатом пяти лет работы с архивами, восстановления нот, создания студийных записей и документальных фильмов. В программе фестиваля - музыка Леонида Половинкина (1894-1949), Георгия Катуара (1861-1926) и Николая Голованова (1891-1953) в исполнении симфонического оркестра радио "Орфей" под управлением Сергея Кондрашева. Зрителям представят два музыкальных спектакля.

Спектакль Николая Андросова "Корабль счастье" на музыку Половинкина отсылает к одному из самых счастливых периодов жизни композитора - творческому роману с Наталией Сац, рассказали организаторы. Половинкина сыграет актер МХТ им. Чехова Анатолий Белый, Сац - Екатерина Шпица. Музыка, вокальные партии и драматическое действие дополнит хореография артистов балета Большого театра, Михайловского театра, ансамбля танца "Русские сезоны".

Во второй день фестиваля в "Новой опере" покажут мультимедийный музыкальный спектакль "7 нельзя": семь историй любви известных людей - Отто фон Бисмарка, Дмитрия Шостаковича, Сергея Эйнштейна и других. На вечере публике впервые будут представлены отрывки из оркестровой поэмы "Мцыри" Катуара, добавили в пресс-службе.

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