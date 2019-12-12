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Третьяковская галерея запустила образовательный онлайн-проект по истории живописи

Генеральный директора галереи Зельфира Трегулова отметила, что пока ресурс будет работать в тестовом режиме, посетители могут высказывать свои пожелания

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Государственная Третьяковская галерея в четверг дала старт своему первому образовательному онлайн-проекту "Лаврус" по истории отечественной живописи. Пока ресурс будет работать в тестовом режиме, сообщила журналистам генеральный директора галереи Зельфира Трегулова.

"Мы, объявляя о запуске сайта, говорим о неком тестовом режиме: нам интересно понять и увидеть, какова будет обратная связь. Мы будем продолжать работать над этим ресурсом и были бы очень заинтересованы в том, чтобы те, кто станет первыми посетителями этого сайта, высказывали свои пожелания", - сказала она.

На медиаресурсе lavrus.art историки искусства, хранители музея и приглашенные эксперты будут рассказывать о прошлом и настоящем отечественного искусства, о художниках, стилях и эпохах. "Это будут видео-лекции, видео-экскурсии, видео-мастер-классы. Целевую аудиторию мы определили так: те, кто учит и учится", - пояснила замглавы Третьяковской галереи по просветительской и издательской деятельности Марина Эльзессер. В названии портала - отсылка к адресу галереи (Лаврушинский переулок), а также к символу гуманитарных знаний и вдохновения.

"Лаврус" открылся курсами о художниках Илье Репине и Василии Поленове. Кроме статей, видеолекций и экскурсий, на портале опубликована подборка литературы о художниках с комментариями. Проект-антология русского искусства вскоре дополнится курсами об Архипе Куинджи, Илье Кабакове, Михаиле Ларионове, стилях и направлениях ХХ века.

Дизайн-концепция и сайт проекта "Лаврус" разработаны Студией Артемия Лебедева. "Проект "Лаврус" явился уже пятым нашим совместным проектом - мы довольно давно начали работать с Третьяковкой, - отметил дизайнер Артемий Лебедев. - Мы делали проекты для [выставок] Ларионова, Куинджи".

Графической единицей ресурса стал лавровый лист. Кроме того, для каждого периода истории культуры подобран свой характерный стиль шрифта. Трегулова выразила надежду, что в будущем проект удастся сделать двуязычным.

Теги
РоссияТрегулова, Зельфира Исмаиловна
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