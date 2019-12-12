Трегулова назвала реконструкцию и новую экспозицию Новой Третьяковки "делом своей жизни"

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Генеральный директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова назвала реконструкцию и создание новой постоянной экспозиции галереи в бывшем здании Центрального дома художника на Крымском Валу делом всей своей жизни.

"Я рассказывала о постоянной экспозиции MoMA (Нью-Йоркского музея современного искусства - прим. ТАСС) - я туда ездила неслучайно. Мы отправим туда часть сотрудников, которые будут отвечать за новую постоянную экспозицию (в Новой Третьяковке на Крымском Валу - прим. ТАСС), с тем, чтобы она была вот такой же неординарной, чтобы ее делали люди, у которых не будет ни зашоренности, ни каких-то ограничений, которые не позволяют творческой мысли двигаться в каком-то неординарном направлении. Ну и, конечно, для меня лично это будет дело всей моей жизни, если нам все это удастся сделать", - сказала Трегулова на лекции в агентстве ТАСС в четверг.

С апреля 2019 года здание Центрального дома художника на Крымском Валу перешло во владение Третьяковской галереи, эта часть получила название Западное крыло. Сейчас в завершающей стадии техническое обследования здания. Ранее Трегулова сообщила, что реконструкция начнется в 2023 году и продлится около пяти лет. Проектом занимается команда архитектора Рема Колхаса и ТПО "Резерв". "Чем старше я становлюсь, тем лучше я понимаю, что это здание, которое казалось абсолютно таким неприятным, некрасивым, скучным в 70-е годы, когда оно строилось, что оно сделано выдающимся архитектором, с невероятными пространственными решениями, которые, конечно, мы все сохраним", - отметила директор галереи.

Однако, по словам Трегуловой, очень неудобно, когда экспозиция выстроена "по принципу IKEA, когда "нет никакой возможности выйти с 1-го по 41-й зал". При этом в здании один пассажирский лифт на четырех человек, который одновременно является и служебным.

"Понятно, что там отсутствует инфраструктура, которая должна быть сегодня в музее. Мы многое сделали в 2015-2016-м году. Вот до Нового года мы, наконец, откроем ресторан в этом здании, чтобы сотрудники, которые там десятилетиями питаются, разогревая принесенную с собой еду, или булочками с кофе, после того как в 2015-м году мы открыли кафе, получать возможность нормально питаться", - рассказала Трегулова.

Решение о передаче здания ЦДХ галерее было связано с результатами проверки Минюста по поручению Генпрокуратуры, когда были выявлены неоднократные грубые нарушения в деятельности Международной конфедерации союзов художников (МКСХ), которой принадлежала часть ЦДХ. Здание ЦДХ на Крымском Валу было построено в 1965-1979 годах по проекту архитекторов Николая Сукояна и Юрия Шевердяева.