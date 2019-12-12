Театр "Школа современной пьесы" дал две постановки в Берлине "на закрытии филиала"

БЕРЛИН, 12 декабря. /ТАСС/. Театр "Школа современной пьесы" под руководством Иосифа Райхельгауза дал две постановки в среду и четверг в работавшем в рамках международного культурного проекта "Русские сезоны" Российском доме науки и культуры на закрытии филиала в Берлине.

"Филиал - это значит, что немцы и русские узнают, что в Российском доме ежемесячно играют три-четыре названия из репертуара московского театра "Школа современной пьесы". Театр буквально живет и работает в Берлине. Мы посмотрели свой репертуар - 20-25 названий - разделили на год, - поделился с ТАСС Райхельгауз. - Это эксперимент, которого не было, этот опыт русского театра под названием "филиал в Берлине" прошел в целом успешно".

Одним из двух спектаклей стала постановка Райхельгауза "Последний ацтек" по пьесе Виктора Шендеровича "Потерпевший Гольдинер". По сюжету немолодой эмигрант из бывшего СССР Вульф Гольдинер попадает под машину американки Джейн Уотсон, которая по решению суда должна 80 часов ухаживать за пострадавшим Вульфом.

Главные роли в спектакле исполнили Владимир Качан и Татьяна Веденеева.

"В "Последнем ацтеке" - Веденеева, Качан, даже Елена Санаева немного - зритель идет чисто на артистов. Второй спектакль - "Ганди молчал по субботам" - чище, точнее сыгран, в нем играет среднее поколение актеров, в основном мои любимые ученики", - отметил худрук.

В основу завершающего спектакля была положена одноименная пьеса Анастасии Букреевой. Постановка Филиппа Гуревича является историей взросления, разрушения идеального мира, историей поиска мотивации для дальнейшей жизни. В спектакле, впервые поехавшем на зарубежные гастроли, задействованы Кирилл Снегирев, Александр Сеппиус, Татьяна Циренина, Алексей Гнилицкий, Александр Овчинников, Джульетта Геринг, Николай Голубев, Дарья Емельянова, Даниэлла Селицка.

Обе постановки сорвали бурные и продолжительные овации. Помимо этого, одним из мероприятий закрытия филиала стал творческий вечер Райхельгауза в Культурном центре еврейской общины в Берлине, в рамках которого худрук представил свою книгу "Игра и мука". Творческая встреча также имела успех у немецкой публики.

Годовая работа филиала

Как рассказал Райхельгауз, спектакли театра были распределены в течение года таким образом, что стабильно успешные были представлены в начале. "Спасти камер-юнкера Пушкина" можно сыграть лучше или хуже, но где бы мы его не играли, через три минуты у зрителя происходит полное принятие. Поэтому эта постановка была в самом начале. Есть для меня еще около пяти художественно убедительных. Есть еще 10, которые не стыдно показать", - поделился режиссер.

По словам художественного руководителя театра, количество человек, приходивших на спектакли в течение года, было не однородным. "Были спектакли, на которых был переаншлаг, были спектакли, на которых народу было меньше, чем могло бы быть. Причем это совершенно не зависело от качества спектакля. Это зависело от сильной неинформированности зрительного зала", - пояснил Райхельгауз.

Режиссер добавил, что основным зрителем Российского дома являются пожилые люди, выходцы из СССР. "Их дети тоже заходят на знакомые имена. Но что важно, русские жены приходят с немецкими мужьями, а русские мужья - с немецкими женами", - сказал он.

Директор Российского дома науки и культуры Павел Извольский отметил, что гастроли театра получили название филиала, потому что в Берлине был представлен практически весь репертуар основной сцены театра в Москве. "Некоторые спектакли малой сцены были адаптированы под большую сцену Российского дома.

Берлинская публика, конечно, избалована большим количеством мероприятий, в том числе на русском языке. Но мы не боялись. Конечно, мы видим неравномерный приход на разные спектакли. Какие-то проходили с аншлагами, на какие-то приходили меньше. Все зависит от темы, от звезд", - сказал он.

Берлинский филиал Московского театра "Школа современной пьесы" начал работать на площадке Российского дома науки и культуры в Берлине 1 декабря 2018 года. Артисты показали спектакли "Русское горе… от ума", "Вредные советы", "Дом" и "Шинель/Пальто", "Умер-шмумер, лишь бы был здоров", "Дурочка и зэк", "Подслушанное, подсмотренное, незаписанное…", "Город" и другие.

Планы на будущее

Извольский добавил, что у Российского дома есть планы повторить подобный эксперимент через год. "Мы думаем о сотрудничестве с санкт-петербургскими театрами. Пока мы только направили письма и ждем ответ", - поделился он.

В свою очередь Райхельгауз рассказал, что у "Школы современной пьесы" также есть план открыть еще один филиал, уже в Париже. "Я уже многому здесь научился, понимаю, что лучше три-четыре раза сыграть на Елисейских полях, чем играть каждый месяц в зале на 300-400 мест", - отметил худрук.

Гастроли в Берлине прошли при поддержке департамента культуры Москвы, Россотрудничества, а также спецпредставителя президента по международному культурному сотрудничеству Михаила Швыдкого.

Театр "Школа современной пьесы" был создан в 1989 году. В общей сложности за 30 лет работы "Школа современной пьесы" представила более 80 пьес. Многие из них были написаны специально для инсценировки в этом театре. В разное время в "Школе современной пьесы" работали актеры Михаил Глузский, Алексей Петренко, Альберт Филозов, Любовь Полищук, Ольга Яковлева, Лев Дуров, Армен Джигарханян; спектакли ставили Сергей Юрский, Михаил Козаков, Станислав Говорухин и многие другие режиссеры.