Театр на Малой Бронной представляет сказку "Женщина-змея" в постановке Олега Долина

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Премьера постановки Олега Долина и Театра на Малой Бронной по пьесе итальянского писателя и драматурга Карло Гоцции "Женщина-змея" пройдет в пятницу на сцене "Дворца на Яузе".

"В спектакле "Женщина-змея" в Театре на Малой Бронной продолжается работа с Карло Гоцци и театром комедии дель арте, совместная с моими соавторами - художником Сергеем Якуниным и Евгенией Панфиловой. Мы идем дальше, изучаем итальянскую традицию", - сказал ТАСС режиссер. Жанр комедии дель арте подразумевает, что все задействованные артисты, кроме исполнителей главных ролей, носят маски.

По словам Долина, во многом решения новой постановки продиктованы тем, что он уже ставил Гоцци на сцене Российского Академического молодежного театра (РАМТ) - спектакль "Зобеида". "Мне кажется, это будет не "по-московски" - не отложить автора, а продолжить с ним работу сразу, подряд", - отметил он.

Режиссер добавил, что выбор пьесы обрадовал актеров. "Эта пьеса, сочиненная именно для актеров. Есть интересные монологи, сделано так, чтобы было весело, чтобы зритель хохотал, а потом, глядишь, и проронил слезу. Всего этого очень не хватает самим актерам на сцене. Спектакль, который мы делаем, рассчитан как на детскую аудиторию, так и на взрослую", - поделился Долин.

По сюжету принц Фаррускад и его жена - принцесса Керестани счастливы в браке и рады рождению близнецов. Однако в их жизни начинают происходить события, угрожающие их благополучию. "Этот спектакль о семье, о том, что нужно пройти, чтобы обрести ее, сохранить и заслужить", - рассказал режиссер проекта. Роли в постановке исполнят Лина Веселкина, Сергей Кизас, Евгения Ивашова, Олег Кузнецов, Дмитрий Гурьянов, Анастасия Мытражик

Долин добавил, что планирует вернуться к автору в одной из следующих своих постановок. "У меня в голове что-то вроде триптиха. Если меня поддержит какой-то московский спектакль, то, может, будет еще название Гоцци. Я хочу, чтобы это была московская трилогия. Я хочу, чтобы этот автор шел, а не раз в 20 лет случался", - сказал он.