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Польского певца, которому запретили петь "Темную ночь", пригласили выступать в России

В мае директор Музея Второй мировой войны в Гданьске запретил Петру Косевскому исполнять эту песню на акции "Ночь музеев", назвав композицию "большевистской"

МОСКВА, 13 декабря. /ТАСС/. Польскому певцу Петру Косевскому, которому в мае руководство Музея Второй мировой войны в Гданьске запретило исполнять советскую песню "Темная ночь" на акции "Ночь музеев", направили приглашения выступить в Москве и Ялте. Об этом артист сообщил в пятницу журналистам.

Как пояснил Косевский, директор Музея Второй мировой войны в Гданьске Карол Навроцкий сначала согласовал список песен для выступления стилизованной под военные годы группы Косевского, включающий "Темную ночь", а затем в резкой форме отказался от программы, назвав композицию "большевистской". Кроме того, директор музея попытался через суд потребовать, чтобы певец не рассказывал о ситуации, но заявление было отклонено.

"Я в восторге от предложения Театра мюзикла, даже не предполагал, что мне посчастливится выступать в Москве. <...> Также я получил предложение выступить в мае в Ялте на фестивале в честь окончания Второй мировой войны", - сказал Косевский.

Певец прибыл в Москву, чтобы выступить 14 и 15 декабря в спектакле "Жизнь прекрасна!" Московского театра мюзикла. "В исполнении Петра "Темная ночь" прозвучит по-польски, а затем будет польско-русский дуэт с нашим исполнителем Андреем Вальцем. Петр также исполнит одну из известных польских песен", - уточнил генеральный директор театра Александр Новиков. Он не исключил, что театр может пригласить польского артиста и в другие проекты в будущем.

По словам Косевского, ситуация с запретом вызвала большой резонанс в Польше. "Вроцлавский музыкальный театр записал видео с исполнением "Темной ночи" и посвятил это директору музея, чтобы он послушал как следует текст, - рассказал Косевский. - Волна поддержки была огромной, большинство поляков писали в соцсетях, что ситуация просто абсурдная".

"Темная ночь"

Песня "Темная ночь" написана композитором Никитой Богословским и поэтом Владимиром Агатовым в 1943 году для фильма Леонида Лукова "Два бойца", где ее исполнил Марк Бернес. На польский язык композицию перевел поэт Юлиан Тувим.

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