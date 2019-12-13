Экспонатами выставки "Книга Севера" в Норильске стали более ста редких изданий

НОРИЛЬСК, 13 декабря. /ТАСС/. Выставка "Книга Севера" открылась в публичной библиотеке в Норильске, на ней представлено свыше ста редких и уникальных изданий о коренных народах Таймыра и первопроходцах Севера. Об этом сообщили в пятницу ТАСС в пресс-службе Заполярного филиала "Норникеля".

Этой выставкой завершается проект "Освоение Севера. Тысяча лет успеха". Его участники - музеи девяти регионов страны три года проводили мероприятия и выставки, посетители которых впервые могли рассмотреть тысячелетнюю историю русского освоения Севера через призму артефактов, документов, литературных произведений и мультимедийных композиций.

"На выставке представлено свыше ста редких, ценных и уникальных изданий о коренных о народах Таймыра, первопроходцах Севера и современности Норильска <...> Книга стала ключевым экспонатом, а разнообразные предметы и документы, полученные от многочисленных партнеров библиотеки, раскрывают и иллюстрируют ее содержание", - сказали в пресс-службе.

Так, из Великого Новгорода на выставку привезли две древние берестяные грамоты XII и XIV вв. Их доставили в специальном металлическом чемоданчике. Одна из грамот рассказывает о доставке дани из Заволочья, а другая - запутанную историю конфликтов чиновников, занимавшихся сбором дани в Югре. Они были найдены в ходе археологических раскопок в Великом Новгороде.

"Выставка объединила, и музеи, и библиотеки, и Таймырский дом творчества, и, что мне приятно, ведомственные музеи "Норникеля", также колледж, школу. И даже детские сады дали из своих коллекций потрясающие экспонаты абсолютно музейного профессионального уровня, которые вы увидите. И это говорит о том, что проект в буквальном смысле пошел в народ", - сказала на открытии выставки автор и куратор проекта "Освоение Севера: Тысяча лет успеха" Юлия Кантор.

Директор департамента общественных связей "Норникеля" Андрей Кирпичников подчеркнул, что для компании важно историческое наследие Севера, его культурный и исторический потенциал, а не только ресурсный и экономический. "Раскрытие этого богатства нужно нам, нужно тем людям, которые здесь живут, нужно тем людям, которых мы хотели бы видеть здесь в будущем, которые будет созидать дальше, строить здесь города, прокладывать дороги",- сказал он.