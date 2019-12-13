"Живые театральные уроки" продолжатся в Оренбургской области после завершения Года театра

ОРЕНБУРГ, 13 декабря. /ТАСС/. Региональные проекты "Живые театральные уроки" и "Театральная среда" продолжатся в Оренбургской области в будущем году. Об этом в пятницу журналистам перед церемонией закрытия Года театра рассказала министр культуры Оренбургской области Евгения Шевченко.

"Самым неожиданным и, безусловно, успешным стал творческий проект "Живые театральные уроки". Его суть - литературная классика, воплощенная в постановках, в спектаклях едет в муниципальные образования Оренбургской области, воплощается на сценах домов культуры. Главные зрители - школьники и учителя. И, несмотря на то что вчера мы отыграли последний в течение этого года спектакль в РДК Илекского района, уже есть твердое ощущение, что мы точно будем продолжать, потому что мы решаем огромное количество задач этим проектом", - сказала Шевченко.

Она рассказала, что спектакли часто совпадают со школьной программой. После представления дети и подростки обсуждают вместе с актерами и режиссерами-постановщиками, как рождался спектакль, как артисты искали образы, как они погружались в роль, что они смогли для себя открыть нового в персонажах. Это общение, по словам министра, и есть главная цель проекта. "Мы все понимаем, что очень небольшая часть учащихся с большим удовольствием читает обязательную классику, а здесь совершенно новое прочтение и новое восприятие, возможность увидеть произведение средствами другого вида искусства - театрального, а не литературы. Этот проект получил абсолютно комплементарные отклики", - добавила Шевченко.

"Живые театральные уроки" для школьников провели Оренбургский государственный областной драматический театр им. М. Горького, Оренбургский государственный областной театр кукол, Оренбургский государственный театр музыкальной комедии, Орский государственный драматический театр им. А.С. Пушкина, Оренбургский государственный татарский драматический театр им. М. Файзи. Всего, по данным министерства, в 38 городах и селах области показали 41 спектакль, представления посетили 12 тыс. школьников и учителей.

Еще одним проектом Года театра с продолжением станет "Театральная среда" которая подарила возможность найти своего зрителя самодеятельным театрам. Любители в течение двух месяцев летом представляли свои постановки на открытой сцене в центре города на пешеходной улице Советской в Оренбурге. Участниками проекта стали 40 лучших самодеятельных театров и отдельных исполнителей из 17 муниципалитетов области. Зрителями и участниками уличных шоу были около 6000 жителей и гостей города.

Закрывая Год театра

В 2019 году театры Оренбургской области посетили около 350 тыс. зрителей. По данным министерства культуры региона, это на 20% больше, чем годом ранее. В Год театра в области было реализовано 34 федеральных и региональных проекта.