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Умер актер Дэнни Айелло

Ему было 86 лет

ТАСС, 13 декабря. Американский актер Дэнни Айелло, исполнивший роль Тони Розато в фильме "Крестный отец - 2" (The Godfather: Part 2, 1974) режиссера Фрэнсиса Форда Копполы, умер в США на 87-м году жизни. Об этом в пятницу сообщил журнал The Hollywood Reporter со ссылкой на его представителя Трейси Миллер.

По ее словам, Айелло ушел из жизни вечером в четверг после непродолжительной болезни. У актера остались четверо детей.

Дэнни Айелло родился в Нью-Йорке 20 июня 1933 года. Кинокарьера началась для Айелло довольно поздно - первый фильм с его участием вышел на экраны в 1972 году. Одним из взлетов в его карьере было участие в фильме "Однажды в Америке" (Once Upon a Time in America, 1984), где Айелло сыграл начальника полиции. Актеру также удалось поработать с Вуди Алленом в картинах "Дни радио" (Radio Days, 1987) и "Пурпурная роза Каира" (The Purple Rose of Cairo, 1985).

В 1990 году Айелло был номинирован на Оскар как лучший актер второго плана за роль в фильме "Делай, как надо" (Do the Right Thing, 1989), режиссером которого выступил Спайк Ли.

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