Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" покажет раннюю оперу Даргомыжского "Эсмеральда"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 14 декабря. /ТАСС/. Первая опера Александра Даргомыжского "Эсмеральда", исчезнувшая из отечественного репертуара после ее постановки при жизни композитора, впервые в ХХI веке будет представлена в субботу на сцене театра "Санктъ-Петербургъ Опера". Это произведение возвратил на сцену художественный руководитель труппы народный артист России Юрий Александров.

Он напомнил, что "Эсмеральда", написанная Даргомыжским на собственное либретто по роману Виктора Гюго "Собор Парижской богоматери", была поставлена в 1847 году в Большом театре в Москве, однако вскоре исчезла из репертуара и с тех пор практически не ставилась. "Меня привлекает в этой музыке то, с чем я не сталкивался никогда: это - опера-романс, насыщенная мелодизмом. Эта музыка абсолютно лишена конъюнктуры, надрыва, она - русская. Вот я иду по Петербургу и я слышу музыку Даргомыжского", - сказал в беседе с журналистами режиссер-постановщик.

По его словам, в спектакле сохранен в полном объеме историзм сочинения Даргомыжского. "Мы не лишаем постановку увлекающей суровой поэзии средневекового мира, однако проблемы главных героев будут знакомы и понятны человеку двадцать первого века, ведь они - вечны. На протяжении веков изменилось многое, но как тогда, так и сейчас, необыкновенные чувства и страсти рождаются в безжалостном обществе, осуждающем любые искренние проявления, что приводит к трагедии. Финал спектакля нам подсказала сама жизнь. Погибает прекрасный собор, а вместе с ним в огне сгорает все: удивительные люди, их надежды, любовь, страсть и боль", - говорит Юрий Александров.

По его словам, Даргомыжский сочинил "Эсмеральду" как одаренный драматург. Сильное музыкально-театральное произведение отмечено яркими характеристиками действующих лиц и напряженными сценическими положениями. Объемные декорации, передающие величие собора, создал постоянный соавтор мастера народный художник России Вячеслав Окунев.

Театр, получивший в конце года национальную оперную премию "Онегин" за проект "Третий международный фестиваль камерной оперы в Санкт-Петербурге", возвращает на сцену забытые или малоизвестные оперы отечественного репертуара, считая эту деятельность одной из важных задач своей репертуарной политики. Так, здесь были поставлены "Крым" ("Севастопольцы") Мариана Коваля, "Молодая гвардия" Юлия Мейтуса, "Октябрь 17-го" Вано Мурадели. В ряд таких возрожденных названий встала и "Эсмеральда" Балакирева, самым известным оперным сочинением которого была и остается "Русалка".